 

Мишустин назвал Путина своим наставником

07.09.2020, 11:43, Разное

По словам премьера, с президентом можно посоветоваться 24 часа в сутки. “Сегодня для меня главный наставник – президент России. Говорю это абсолютно искренне”, – сказал глава кабмина, выступая на заключительном дне суперфинала конкурса “Лидеры России” в подмосковном Солнечногорске.

Наставник – это человек, который есть рядом и готов оказать помощь и поддержку, обратился Мишустин к собравшимся.

По словам премьера, наставничество для него – это близкие люди, которые окружают как в личной жизни, так и в работе. Глава кабмина добавил, что его первыми наставниками были родители, затем учителя.

Напомним, что в Солнечногорске 7 сентября проходит заключительный день суперфинала конкурса “Лидеры России”. Участвуют 300 человек, но лишь каждый третий станет победителем.

Михаил Мишустин выразил готовность оставаться наставником общероссийского конкурса. Он также попросил об этом вице-премьером и министров.

В этом году конкурс “Лидеры России” проводится в третий раз. Он пополнился тремя направлениями – “Здравоохранение”, “Наука” и “Финансы и технология”.

По словам Михаила Мишустина, нужно и дальше делать акцент на важных для нашей страны направлениях, уверен глава кабмина.

Конкурс “Лидеры России” – флагманский проект платформы “Россия – страна возможностей”. Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.



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