Гинеколог назвала безопасную дозу алкоголя для желающих забеременеть

07.09.2020, 11:43, Разное

Гинеколог и репродуктолог Гаяне Калоева развенчала миф о том, что алкоголь способен уничтожать яйцеклетки. Тем не менее, для желающих забеременеть женщин важно соблюдать норму употребления спиртного.

Калоева считает, что эта норма – не более двух бокалов вина в день. При этом специалист рекомендует целиком отказаться от крепкого алкоголя. Гинеколог добавила, что женщинам, которые употребляют не более суточной нормы алкоголя, чаще удается забеременеть, сообщает РИА “ФАН”.