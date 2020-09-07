 

Гинеколог назвала безопасную дозу алкоголя для желающих забеременеть

07.09.2020, 11:43, Разное

Гинеколог и репродуктолог Гаяне Калоева развенчала миф о том, что алкоголь способен уничтожать яйцеклетки. Тем не менее, для желающих забеременеть женщин важно соблюдать норму употребления спиртного.

Калоева считает, что эта норма – не более двух бокалов вина в день. При этом специалист рекомендует целиком отказаться от крепкого алкоголя. Гинеколог добавила, что женщинам, которые употребляют не более суточной нормы алкоголя, чаще удается забеременеть, сообщает РИА “ФАН”.



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