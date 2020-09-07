Мнение: Египетский мальчик из слоновой кости

07.09.2020, 11:40, Разное

Еще одна чудесная вещица из Лувра: статуэтка обнаженного мальчика из кости высотой в 14 см (ок. 2350 – 2200 гг. до н.э.)

Она поступила в музей в 1852 году и, как многие другие вещи, попавшие в музеи мира в 19 веке — начале 20-го, имеет лакуны в происхождении. Подобные вещи продавали европейцам, желавшим наполнить свои музеи, грабители могил, черные археологи, антиквары, которых совершенно не заботил провенанс (происхождение) вещей. Вернее, они даже намерено скрывали от покупателей, где взяли такое, чтобы никто не нашел их "рыбное место".

Эти обстоятельства вызывают большую досаду у исследователей 20-21 веков. Приходится опираться исключительно на стилистический анализ и на дедуктивный метод. Например, про эту статуэтку аннотация Лувра пишет: "волосы с извилистыми линиями, очень необычными для детских статуй, замечены у нескольких вещей конца 5-й династии. Что касается проработки лица, оно напоминает реализм работ периода 6-й династии,"

Статуэтка, как оказалось при дальнейшем изучении аннотации, не из слоновой кости, а из нижнего клыка бегемота (они как-то зримо отличаются от верхних?). Расставленные ножки мальчика естественным образом образованы корнями этого зуба.

Жест ребенка (палец у рта), это не нечто непосредственное, а атрибут того, что изображенный находится в детском состоянии. (Нагота — аналогично).

Предназначение статуэтки загадочно: это не портрет, но и не божок.

Источник: https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/statuette-d-un-enfant-nu