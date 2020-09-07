Мнение: Судьба

07.09.2020, 11:35, Разное

Вчера страна отпраздновала день работников нефтяной и газовой промышленности. Даже президент поздравил работников «одной из базовых, ключевых отраслей экономики» с профессиональным праздником. Отпраздновал праздник и Новый Уренгой.

А накануне городская телекомпания показала репортаж об одном из жителей города, который приехал в эти края еще в 1978 году.

Удивительная судьба у Олега Ситникова, с которым я познакомился в июне 2015 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Именно во время форума я узнал, что в сентябре 2013 года Ситникков пережил покушение и выжил после 19 ножевых ранений. Но расследование этого дерзкого преступления откровенно волокитится…

В июле 2015-го я полетел в Новый Уренгой, в свою первую командировку на Ямал, после которой написал:

«После покушения, получив девятнадцать ножевых ранений, потеряв почти три литра крови и проведя трое сток в реанимации, уренгойский предприниматель Олег Ситников выжил. Сейчас бизнесмен бьется за выживание своего предприятия. Противостоять административной расправе оказалось ничуть не легче, чем рейдерам. И трудно отделаться от ощущения, что у бандита с ножом и в маске, требовавшего свернуть бизнес и свалить из Уренгоя, была та же цель, что и у контролирующих и правоохранительных органов» (отсюда).

Тогда же, еще в 2015 году я дал слово Ситникову, что пока не будут установлены исполнители, организаторы и заказчики покушения на него, я буду периодически прилетать в Новый Уренгой, и буду писать и писать о ходе расследования покушения на бизнесмена и рейдерской атаке на его бизнес.

У меня уже сложилось твердое оценочное суждение, что кукловод всех этих процессов – Александр Герасименко (на фотографии – с рыбой), теперь уже бывший прокурор ЯНАО, который даже после увольнения из органов прокуратуры, не ушел на пенсию, а зацепился за влиятельную должность в регионе. И, по-моему, продолжает, говоря по-путински, кошмарить Ситникова.

Это закошмаривание обернулось незаконным арестом барж, из которых был построен мост через реку Пур (о том, что арест барж – это правовой произвол, что баржи были арестованы незаконно, есть решение суда).

Закошмаривание Ситникова вылилось и в уголовное дело, фигурантом которого он стал .

Это уголовное дело – ноу-хау ямальских силовиков, явно патронируемых Герасименко. Как это происходит. На предприятие проводится обыск, изымаются все документы и серверы компьютеров, тем самым парализуется деятельность предприятия. Проходят годы, пока документы и серверы удается вернуть. К примеру, в 2012 году изъяли 25 мешков документов. Это изьятие суд признал незаконным. Вернули. Но в 2013 все возвращенное было изъято по новой. И вернули документы и серверы лишь летом 2019-го….