Кандидат биологических наук назвал лучший продукт для выведения токсинов

07.09.2020, 11:23, Разное

Кандидат биологических наук, врач-гомеопат Михаил Лущик считает, что с детоксикацией организма особенно хорошо справляются ягоды рябины. Они содержат много витаминов группы B и С, а их красный пигмент оказывает благотворное воздействие на организм в целом.

Лущик отметил, что витамины из ягод рябины медленно выводятся из организма, что позволяет им дольше участвовать в процессе обмена веществ. Кроме того, плоды прекрасно справляются с отечностью благодаря содержанию калия, который обладает мочегонным действием, сообщает РИА “ФАН”.