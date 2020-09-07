Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 185 человек

07.09.2020, 11:23, Разное

За последние сутки в нашей стране зафиксировано 5 185 новых носителей коронавирусной инфекции. За то же время вылечились 2 328 пациентов, 51 человек умер.

В Москве за истекшие сутки выявлено 690 зараженных. На втором месте по динамике распространения эпидемии находится Санкт-Петербург – 196 новых случаев. В Московской области – 166.

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 1 030 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 843 277 пациентов. 17 181 человек не смог справиться с заболеванием COVID-19.

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром “Вектор”, завершатся 30 сентября. Это вторая российская вакцина.

Директор центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет тогда, когда вакцинацию пройдет большинство населения.

По его словам, за 12 месяцев можно произвести около 80 миллионов доз вакцины. Этого хватит, чтобы сформировать крепкий популяционный иммунитет.

Гинцбург предположил, что окончательно победить пандемию можно будет к лету следующего года. “Надеюсь, что все пойдет по плану”, – сказал ученый.

В центре Гамалеи бла разработана первая российская вакцина от коронавируса “Спутник V”. Одним из первых прививку сделал министр обороны Сергей Шойгу. Глава ведомства рассказал, что побочных эффектов у него не было.