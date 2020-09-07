 

Моника и Анджелина – Личное мнение

07.09.2020, 11:20, Разное

Покажу коллаж. Как вам фигурки?

>На мой взгляд, ничего особенного. Ну, да: не бомбовозы. Но на этом — всё. В мире — полно женщин с гораздо более красивыми телами.

Да что там в мире! Уверена: у подавляющего большинства из вас — фигуры, как минимум, не хуже.

Однако же…

Да-да, они родимые: Моника Белуччи в её лучшие годы и Анджелина Джоли, когда ещё не вырезала себе сиськи и не усохла до анорексии.

И та, и другая — неоспоримые секс-символы 20 и 21 века. В ответ на вопрос, кто является самой красивой актрисой, 8 из 10 человек назовут либо ту, либо другую.

Вот вам ещё одна секс-бомба прошлого века. Пожалуй, самая-пресамая общепризнанная:

На мой взгляд, фигура у Мерилин Монро не просто ничем не примечательная, но и откровенно ниже среднего.

Дело — не в фигуре. Дело — в лице.

Если вы посмотрите на самых желанных актрис прошлого и настоящего, вы увидите: у них у всех — лица, на которые хочется смотреть.

Разные типажи, разная длина и цвет волос, разные черты, но на каждом из этих лиц хочется остановить взгляд.

Самое сексуальное в женщине — это лицо. Не сиськи, не жопа, не ноги, а именно лицо.

Маркетологи это отлично выучили и в те же модели Plus Size берут толстушек с лицами, на которые приятно смотреть.

Разницу видите?

У бабы слева шансов попасть на обложку или на подиум нет никаких (рожей не вышла), а баба справа — уже давно и прочно там. А всё потому, что лицо у неё — привлекательное, холёное лицо.

Я ни в коем случае не призываю вас забить на фигуры и разожраться. Однако в последние годы многие женщины настолько повернулись на жопах, сиськах и прессе, что перестали холить лица.

Некрасивую морду, конечно, можно лелеять сколько угодно, она всё равно будет отталкивать. Но мы-то живём в России! У нас каждая вторая баба красивая, а каждая первая — симпатичная.

Вот именно нам — красивым и симпатичным — имеет смысл вкладываться в лица. Усиленно за ними ухаживать, беречь от морщин, улучшать.

Источник: Лена Миро



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