Мнение: Гидна видсич

07.09.2020, 11:20, Разное

Можно обратить внимание, что подобные "цыкавы новыны", слабо отличаются от подобных же опусов времен Порошенко. Так что "президент мира" держит марку.

Кроме этой виртуальной войны с Россией, где Украина таки несет потери, вчера еще два ВСУшника подорвались на минах на территории ДНР.

Кроме того, на той неделе сообщалось о существенных потерях ДНР на южном направлении (называлось цифры от 5 до 17 человек – 200х и 300х) и еще двух подрывах ВСУшников на фронте в ДНР (2 200х)

На сегодня анонсировали артиллерийские удары ДНР по позициям ВСУ под Горловкой. И это не считая традиционных жалоб на обстрелы друг друга из различного оружия.

В общем, очередное "перемирие" цветет и пахнет.