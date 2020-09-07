Во Владикавказе открылась самая большая школа в Северной Осетии

07.09.2020, 10:08, Новости дня

Во Владикавказе состоялось открытие нового здания гимназии «Диалог» на 1 тыс. 100 мест. Построенная в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», школа оснащена с учетом современных требований, сообщили в Министерстве просвещения.

По сообщению, поступившему в редакцию газеты ВЗГЛЯД, в трехэтажном здании гимназии «Диалог» расположились учебные кабинеты, мастерские для мальчиков и девочек, два спортивных зала, библиотека, актовый зал вместимостью 660 мест, столовая на 550 посадочных мест, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок.

На базе школы открыт и первый в Северной Осетии Центр цифрового образования «IT-куб», который создан в рамках нацпроекта «Образование». В нем предусмотрено шесть образовательных направлений: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики». Всего в «IT-кубе» смогут получать дополнительное образование более 400 детей в год.

В открытии самого большого образовательного учреждения республики приняли участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Полномочный представитель РСО-Алания при Президенте РФ Борис Джанаев, заместитель председателя Правительства РСО-Алания министр образования и науки РСО-Алания Людмила Башарина, министр строительства и архитектуры Артур Тотиков.

«Новая гимназия «Диалог» построена и оснащена с учетом всех последних технологий. Здесь предусмотрено все для комфортной работы учителей и качественного образования учеников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и прекрасная учебная инфраструктура, и современное пространство для общения. Уверен, в новой школе у ребят будет возможность раскрыть свой личностный потенциал, педагоги будут способствовать их стремлению к новым знаниям, духовному росту, здоровому образу жизни», – отметил Битаров.

Напомним, в 2020 году в системе образования Северной Осетии появятся пять школ на 2 тыс. 850 мест. За счет федеральных средств капитально ремонтируются 11 республиканских школ.