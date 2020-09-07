Пропавшие в горах Сочи дети нашлись живыми

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07.09.2020, 10:57, Новости дня

Туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей, которую искали в горах Сочи, вышла на связь, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Группа нашлась», – передает ТАСС сообщение ведомства. Источник в экстренных службах региона уточнил, что все живы.

Утром 6 сентября они отправились из села Эстосадок в горнолесной массив, к озеру, расположенному на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор, дети перестали выходить на связь с родителями. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что в горах Сочи пропала группа туристов и начали их поиски. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что группа приехала на отдых из Твери, дети занимались лыжным спортом, пропавшие являются учащимися и работниками СДЮШОР.

Как сказал глава школы детско-юношеского туризма и средней туристкой подготовки при молодежном центре туризма и экскурсий Краснодарского края Константин Мержоев, маршрут следования группы не был сложным, но по пути следования могла отсутствовать мобильная связь.

Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский, причиной потери связи стал сход с маршрута следования.

«Все живы и здоровы. Они сбились с пути», – сказал мэр Сочи.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что в горах в Сочи пропали трое взрослых и восемь детей.



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