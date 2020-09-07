 

Лера Кудрявцева рассказала, содержит ли молодого мужа

07.09.2020, 11:05, Разное

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, содержит ли финансово своего молодого супруга Игоря Макарова. Этой информацией она поделилась в программе «Звезды сошлись», которая выходит в эфир телеканала «НТВ».
Многие уверены, что хоккеист Игорь Макаров живет за счет ведущей Леры Кудрявцевой. Гости программы в последнем выпуске обсуждали ситуации, когда женщинам приходится обеспечить мужчин.

Актриса Яна Поплавская заявила, что у Кудрявцевой есть много денег, ведь она всю жизнь работала на ТВ. Однако это не является причиной, почему Игорь Макаров взял ее в жены. Ведущая сразу же заявила, что супруг зарабатывает больше нее. В целом Кудрявцева не понимает, почему, когда разговор заходит о любви, многие сразу же говорят о деньгах.

Напомним, что два года назад ведущая подарила возлюбленному дочь Марию. Игорь Макаров младше Леры Кудрявцевой на 16 лет, но разница в возрасте не мешает паре сохранять гармоничные отношения.



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