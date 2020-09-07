«Я помню о том, что я погиб в ДТП, но этого не было»

07.09.2020, 11:03, Разное

19-летний пользователь с сайта Reddit с ником Nestle13 рассказал эту жуткую историю, которая произошла с ним в начале июля 2020 года.

"Есть теория о том, что когда люди умирают в одной временной шкале, они могут переместиться в другую и продолжать жить там. Я думаю, что со мной случилось именно это.

В начале июля 2020 года вся наша большая семья (мама, папа, я, моя брат и младшая сестра) собралась в поездку в штат Монтана, чтобы навестить бабушек и дедушек. И перед поездкой у меня было ужасное предчувствие, в голове постоянно всплывали кадры автомобильных аварий, поэтому я был уверен, что мы попадем в ДТП, если поедем туда.

Это было так странно, потому что я страдаю от тревожного расстройства, но это совсем не было похоже на мои обычные тревожности, более того, я никогда ранее не беспокоился о поездках на машине, я напротив обожаю их!

Когда мы выехали, я рассказал родителям о моем плохом предчувствии, но они отметили это как мою обычную тревожность. Однако я продолжал ощущать себя насчет этого как никогда уверенным. Никогда в своей жизни я еще не был в чем-то так уверен, как тогда. Когда мы садились в машину, это было похоже на подписание смертного приговора.

Поездка в Монтану длится около 6 часов и за это время я успокоился и подумал, что вел себя нелепо. Моя тревожность ушла, однако именно тогда произошла эта странная вещь. Папа проехал подземный туннель и тут все изменилось.

Первым делом время сильно замедлилось и это длилось на протяжении 4 минут или около того. Мои родители разговаривали. что-то шутили, но их лица двигались как в замедленной съемке, а потом свет в машине начал изменяться.

Мне было очень страшно, я даже подумал, что схожу с ума, а через несколько секунд всю нашу машину накрыл огромный яркий свет. Когда это случилось, я смотрел на свою семью и не понимал кто это такие, я не знал, как их зовут и что их связывает со мной.

А потом все резко вернулось на свои места. Свет исчез и теперь я знал, что это моя семья, но я все равно ощущал, что что-то изменилось, что-то незаметное.

Я закрыл глаза и постарался вспомнить последние несколько минут. И я вспомнил их. Я увидел кровь, а потом нашу машину и чужой микроавтобус валяющихся искореженными на обочине шоссе, прямо на выезде из туннеля.

Я видел искалеченные тела людей и разглядел то, чего не должен был знать, к примеру как выглядит разбрызганное мозговое вещество, как что-то удушливое горит и что я не могу дышать. Но ведь этого не было? Тем ни менее еще я вспомнил, как машина перед нами сменила полосу движения, а потом ударила нас боковым ударом.

У меня не было психозов, я никогда не попадал в ДТП и это не было посттравматичным стрессовым расстройством. И до этого у меня никогда не было тревожности во время поездки в автомобиле. Возможно, что мне надо просто отмахнуться от этого, но я все равно каждый раз думаю об этом случае, когда нахожусь в своей машине. И это сделало меня очень осторожным водителем.

Я не знаю, что тогда случилось, это была просто очень странная ситуация и я помню, что в какой-то момент у меня было отчетливое представление о том, что я умер. Я ни в коем случае не человек, верящий в аномальные явления, я на самом деле человек с научным подходом, но я действительно не могу объяснить это".