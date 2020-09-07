«Я везде вижу расплавленные человеческие лица» – Странная аномалия поразила мужчину

07.09.2020, 11:00, Разное

Есть несколько сцен из фильмов, столь же ужасающих как конечная сцена фильма "В поисках утраченного Ковчега", когда нацист открывает Ковчег и его лицо начинает мгновенно таять от жара, как воск свечи, оставляя лишь череп.

Тем, кто не смотрел данный фильм, поможет сравнение с подтаявшими объектами с картин Сальвадора Дали.

К счастью для Индианы Джонса, Ковчег после этого закрылся и больше он тающих лиц не видел. Однако это зрелище вполне могло сильно его травмировать и он никогда бы не смог выбросить его из своей головы.

Нечто подобное произошло с одним человеком, чья таинственная болезнь недавно была освещена в статье журнала "Current Biology", опубликованной психологом Брэдом Дюшейном из Дартмутского колледжа. Имя этого человека не раскрывается, как и его место жительство. Указало лишь, что его инициалы А.Д., что он правша и ему слегка за 60 лет.

"Пять лет назад, когда А.Д. смотрел телевизор, она заметил, что правые половины лиц всех людей выглядят так, словно они расплавились и потекли вниз. Левая сторона их лиц выглядела совершенно нормальной. А.Д. после этого посмотрел в зеркало и увидел, что его собственное отражение тоже искажено таким же образом. При этом А.Д. не видит никаких искажений на других частях человеческого тела и других предметах".

Когда А.Д. обратился за помощью к психологу Дюшейну, тот провел ряд тестов. В первом тесте пациенту показывали карточки с изображением разных предметов вперемешку с человеческими лицами. И на 17 карточках из 20 с лицами он увидел расплавленные черты – стекающий вниз глаз, низко сползшие губы, свисающие брови и носы. На карточках с другими предметами он не увидел никаких искажений.

Это показывало, что странное состояние влияет исключительно на те отделы мозга, которые отвечают за восприятие, распознавание и анализ лица.

Во втором тесте пациенту показывали лишь карточки с лицами людей, но теперь они были повернуты на четверть оборота, пол-оборота или больше. И все равно, независимо от степени поворота лица, пациент видел на лицах подтаявшие половины.

Это подсказало исследователям, что искажение скорее всего происходит, когда информация о картинке передается для анализа от одной части мозга к другой.

После этого психолог Дюшейн выдвинул свою версию о вероятном диагнозе пациента А.Д.

"Hemi-PMO – редкое заболевание, которое может возникнуть после повреждения мозга. Когда человек с этим заболеванием смотрит на человеческое лицо, черты лица на одной его половине для него кажутся искаженными.

Наличие Hemi-PMO предполагает, что обе половины лица обрабатываются мозгом по отдельности. Состояние обычно проходит со временем, что затрудняет его изучение. В результате мало что известно об этой аномалии или о том, какой именно сбой произошел в ходе обработки мозгом человеческого лица".

Hemi-PMO (гемипрозопометамофозия) вызывается повреждением головного мозга и тесты показали, что в случае с А.Д. повреждение было связано с так называемым мозолистым телом – пучком нервных волокон, соединяющим области обработки зрительной информации в правом и левом полушарии. Предполагается, что повреждение было вызвано недостатком витаминов или хроническим алкоголизмом.