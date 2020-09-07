Опубликованы тизеры новой модели Maserati MC20

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07.09.2020, 10:55, Новости дня

Роскошный суперкар Maserati MC20 официально представят перед широкой аудиторией 9 сентября.

Буквально неделю назад в Сети стали появляться официальные тизеры, которые посвящены модели и анонсируют ее презентацию. Кроме того, в компании указали, что модель Maserati MC20 является преемником для устаревшей модификации Maserati MC12, которая утратила актуальность на рынке. Производством суперкара займутся на площадке в Модене.

Эксперты прогнозируют, что новинка Maserati MC20 отличается линейкой моторов, которые также ранее не применялись в итальянских моделях. Официальная премьера автомобиля изначально должна была пройти в мае, но из-за обстановки с коронавирусом презентацию пришлось перенести на более поздний срок.



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