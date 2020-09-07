АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest

07.09.2020, 10:55, Новости дня

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ анонсировал продажи новой версии универсала под названием Lada Largus Cross Quest.

В частности, новинка позиционируется в качестве самой дорогой в своей линейке. Указано, что модификация с 5-местным салоном доступна у дилером по цене 841,9 тысяч рублей. Также клиенты смогут выбрать расширенную версию с семиместным салоном за 864,9 тысяч рублей. Кроме того, модель на 46 тысяч рублей дороже первоначальной модификации Lada Largus Cross.

Следует отметить, что новинка получила стильные шильдики на кузове, а также глянцевые боковые зеркала. Кроме того, модель Lada Largus Cross Quest приводится в движение 1,6-литровым двигателем, мощность которого достигает 106 л.с.