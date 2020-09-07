Пашаев назвал свою тактику защиты Ефремова правильной

07.09.2020, 10:53, Разное

Адвокат Эльман Пашаев высказался о тактике защиты, которая была выбрана для Михаила Ефремова. Ее он назвал абсолютно правильной, а запрошенный прокурором срок – сильно большим.

Эльман Пашаев не жалеет о том, что выбрал такую тактику защиты Михаила Ефремова. Если бы даже актер признал вину на ранней стадии судебного процесса, то это бы в корне не изменило ситуацию. С юридической точки зрения у подсудимого есть право бесконечное количество раз менять показания, а служители Фемиды в итоге принимают во внимание последнее слово.

11 лет колонии – слишком суровое наказание для Михаила Ефремова. С семьей артиста у Пашаева сложились хорошие отношения, никто не предъявляет к юристу никаких претензий.

Официально приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября. Эльман Пашаев попросил суд отправить актера в колонию-поселение. Сам же актер сравнил запрошенный срок со смертным приговором и признал вину, несмотря на то, что ничего не помнит о дне аварии.