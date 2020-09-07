 

Невеста Козловского на фоне слухов о расставании показала округлившийся живот

07.09.2020, 10:53, Разное

Актриса Ольга Зуева после появления слухов о расставании с Данилой Козловским показала фото с округлившимся животом. Знаменитость рассказала, что снимок был сделан год назад, когда она ждала появления на свет своей дочери.
На фотографии Ольга Зуева запечатлена на ранних месяцах беременности. Она позирует в длинном красном платье на фоне моря, нежно обхватывая округлившийся живот. Молодая мама добавила, что после родов в этот наряд пока не застегивается на ней. Однако Зуева не теряет надежду прийти в форму.

Зуева никак не прокомментировала расставание с Данилой Козловский. Якобы актер бросил ее еще полгода назад, поскольку увлекся коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной. Сначала общественность думала, что Козловский специально привлекает внимание к собственной персоне, чтобы обеспечить пиар фильму «Чернобыль. Бездна». Однако потом появилась информация, что актер действительно бросил возлюбленную с ребенком. Зуева осталась жить в США, а Козловский вернулся в РФ.

Пока пара не сделала никаких официальных заявлений о расставании. Свой роман с Козловским предпочитает не комментировать и Оксана Акиньшина.



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