Медики рассказали, какое влияние на организм окажет ежедневное употребление хурмы

07.09.2020, 10:53, Разное

Медики рассказали о последствиях для организма, при ежедневном употреблении хурмы. Этот продукт является полезным при гипертонии, но он может существенно навредить кишечнику.

По словам диетолога Татьяны Разумовской, употребление хурмы помогает улучшить зрение. Оранжевый цвет является показателем высокого содержания бета-каротина, то есть провитамина А. В связи с этим ягода, также как и морковь, тыква и сладкий перец, укрепит зрение.

Хурма снижает хрупкость сосудов. Ее рекомендуется употреблять, если кровоточит десна или же имеется варикоз. Кроме того, ягода приводит в норму показатели холестерина из-за наличия в ней магния, калия и пектина.

За счет присутствия витаминов группы В и С хурма укрепляет иммунитет, эффективно борется с простудными заболеваниями. Ягода содержит много железа, поэтому будет полезна при анемии.

Если человек находится на диете, то можно есть одну единицу плода в день. В целом продукт не является калорийным, но имеет довольно много фруктозы и глюкозы. В случае употребления хурмы на голодный желудок, может появиться диарея. Калорийной является сушеная ягода, поэтому худеющим она не подойдет.

Хурму нельзя есть тем, кто имеет проблемы с мочевым пузырем и камни в почках. С осторожностью ее нужно употреблять в случае наличия болезней ЖКТ.