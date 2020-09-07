Инсайдеры о реакции Анджелины Джоли на новый роман Брэда Питта: “Она просто в ярости”

07.09.2020, 10:50, Разное

После того как стало известно о новом романе Брэда Питта – 56-летний оскароносный актер встречается с 27-летней немецкой моделью с польскими корнями Николь Потуральски – Анджелина Джоли как будто бы ушла в тень… Но ненадолго. Инсайдеры выяснили, как актриса отреагировала не столько на роман экс-возлюбленного, сколько на тот факт, что он отвез Николь на отдых в поместье Шато Мираваль, где Брэд в свое время женился на Анджелине.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Энджи в ярости и совершенно ошеломлена, что Брэд мог поступить так низко,

– заявил источник The Mirror, в то время как источник Us Weekly уверен – Питт предполагал подобную реакцию, но не хотел брать Джоли в расчет:

Приглашая Николь в поместье, где они с Анджелиной когда-то сыграли свадьбу, Брэд прекрасно понимал, как может отреагировать его бывшая жена. Но ему просто безразлично, если Анджелина обрушится на него с гневом по этому поводу. Он почти уверен, что именно так и будет.

Николь Потуральски

Отметим, что новость о романе появилась после того, как Питт и Потуральски были сфотографированы папарацци в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа. Видимо, пара держала путь в поместье Шато Мираваль. Как сообщает Entertainment Tonight, изначально Потуральски прилетела в аэропорт Шарля де Голля из Берлина, а Питт – из Лос-Анджелеса:

Их заметили в автомобиле с шофером, он отвез их в аэропорт. Они вели себя очень скрытно и быстро зашли в самолет.

Официально новость подтвердил Page Six, опубликовав любопытные фото, на которых актер и модель замечены вместе в VIP-ложе на концерте Канье Уэста в зале Hollywood Bowl. И датируются эти фото ноябрем прошлого года. Другие источники уверяют, что Питт и Потуральски познакомились в августе 2019 года во время промо-тура фильма “Однажды в… Голливуде” в Берлине, где проживает модель. Более того, сообщается, что Брэд знаком с экс-супругом Николь, 68-летним ресторатором Рональдом Мэри, и пришел к нему на ужин, где и встретил Потуральски.

Николь Потуральски