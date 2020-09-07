Мишустин останется наставником конкурса “Лидеры России”

07.09.2020, 10:43, Разное

Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям, напомнил Михаил Мишустин слова президента Владимира Путина. По словам главы правительства, те, кто сейчас работают в кабмине, получили свои посты благодаря знаниям и компетенциям.

Правительство Мишустин назвал одним из социальных лифтов, который помогает повысить эффективность государственного аппарата и управления.

“Несмотря на заруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса “Лидеры России” как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров”, – сказал глава правительства. в своем выступлении на заключительном дне суперфинала конкурса в понедельник, 7 сентября.

Премьер-министр отметил роль первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и гендиректора АНО “Россия – страна возможностей” Алексея Комиссарова в организации конкурса “Лидеры России”.

“Благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для нашего государства кадровых программ”, – сказал Мишустин.

Он напомнил, что в текущем году конкурс пополнился тремя новыми специализациями – “Здравоохранение”, “Наука” и “Финансы и технология”. Нужно и дальше делать акцент на важных для нашей страны направлениях, уверен глава кабмина.

Суперфинал конкурса “Лидеры России” стартовал накануне в подмосковном Солнечногорске. В заключительных испытаниях участвуют 300 человек, из них 100 станут победителями.

Напомним, что первый конкурс “Лидеры России” состоялся в 2017-2018 годах. Со второго сезона он стал международным. Третий сезон стал особенным: проводятся дополнительные спецнаправления – “Здравоохранение”, “Наука”, “Финансы и технологии”. 6-7 сентября состоится суперфинал.

Конкурс “Лидеры России” – флагманский проект платформы “Россия – страна возможностей”. Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.