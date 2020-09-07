 

Большинство россиян высказались за сексуальное воспитание в школах

07.09.2020, 10:43, Разное

Большинство россиян (74,7%) поддерживают идею введения уроков сексуального воспитания в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом “Доктор рядом” среди 4,2 тысячи человек.

При этом идею полностью поддержали 41,5% опрошенных, еще 33,2% приветствуют инициативу, но испытывают сомнение. 11,6% участников заявили, что видят в школьном сексуальном просвещении больше минусов, чем плюсов, а категорически против высказались лишь 7,3%, сообщает телеканал “360”.

Примечательно, что 65% уверены, что рассказывать детям о контрацепции должны врачи, 37% доверяют психологам, а еще 3,3% – священникам.



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