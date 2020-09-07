Мнение: Заморозка

07.09.2020, 10:41, Разное

Немцы начинают всерьез рассматривать мир, в котором может и не быть Северного потока-2. Пока определенный консенсус по поводу проекта существовал – он должен быть достроен, хотя и с минимальными издержками в плане проблем с США. А как использовать его – будем обсуждать далее.

Есть один нюанс, который у нас как-то не освещается – Газпром намерен забронировать (а может, и уже забронировал – с той секретностью, в которой существует "национальное достояние, нет ничего точного) мощности газопровода EUGAL вперед по принципу "качай или плати" – практически такой же кабальный, как и с Украиной в декабре 19 года. Есть газ в СП-2, нет газа в СП-2 – Газпром заплатит за всю бронь. Сделано это для того, чтобы "отцепить" любых возможных конкурентов, пытающихся гнать газ от побережья. В этом смысле для немцев даже пустой, но построенный СП-2 – гарантия прихода денег. Нет СП-2 – у Газпрома есть повод сослаться на обстоятельства. Поэтому построенный трубопровод для Германии важен и позволит за счет российских пенсионеров качать с Газпрома если не газ, то хотя бы деньги.

Тем не менее, теперь немцы начинают принимать неизбежное и отдают себе отчет в том, что газопровод СП-2 может быть и не построен. Кремль, как выяснилось опытным путем, довел свою экономику до ручки настолько, что относительно простые технологические операции самостоятельно делать уже не в состоянии. Неудивительно – если ты и двои дружки разворовываете страну, то как-то не до развития.

Поэтому даже правящая ХСС начинает говорить о том, что нужно заморозить строительство Северного потока-2 хотя бы на два года. Речь идет о том, чтобы эти русские за два года хоть что-то придумали, чтобы проложить последние полторы сотни километров трубы. Без заморозки делать вид, что все в порядке, уже не получается – Газпром профукал все возможные сроки достройки.