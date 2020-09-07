“Как новенькие”. Ефросинина отметила годовщину супружеской жизни

07.09.2020, 10:31, Новости дня

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем, главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым. Публикацию она посвятила годовщине супружеской жизни.

“17 лет супружества. А мы как новенькие”, – подписала она снимок.

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17 лет супружества… А мы как новенькие #годовщина @timur_khromaev

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 6 Сен 2020 в 9:55 PDT

Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа исполнилось шесть лет.