“Как новенькие”. Ефросинина отметила годовщину супружеской жизни
07.09.2020, 10:31, Новости дня
Украинская телеведущая Маша Ефросинина в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем, главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым. Публикацию она посвятила годовщине супружеской жизни.
“17 лет супружества. А мы как новенькие”, – подписала она снимок.
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17 лет супружества… А мы как новенькие #годовщина @timur_khromaev
Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр, которому 25 августа исполнилось шесть лет.
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