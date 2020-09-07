 

В Ивано-Франковске откроют школы и детсады, несмотря на “красную” зону – мэр

07.09.2020, 10:31, Новости дня

Власти Ивано-Франковска приняли решение с 14 сентября вернуть детей в школы и сады, несмотря на решение центральной власти. Об этом в своем утреннем видеообращении 7 сентября заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“Надеемся, что в четверг все-таки пересмотрят “красную” зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно необжалованное. Поэтому с понедельника следующей недели детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае”, – заявил мэр.

Оперативно про стан справ || 7.09.2020

Posted by Руслан Марцінків on Pühapäev, 6. September 2020

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начало действовать 31 августа. Ивано-Франковск попал в “красную” зону.

28 августа Марцинкив назвал “политическим” решение отнести Ивано-Франковск к “красной” зоне по коронавирусу и призвал президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство пересмотреть его.

31 августа в Ивано-Франковске школам продлили летние каникулы до 11 сентября из-за пандемии COVID-19.

3 сентября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. В “красную” зону попали: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области. 

По состоянию на 7 сентября в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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