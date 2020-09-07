 

В Беларуси 6 августа задержали больше 600 митингующих

07.09.2020, 10:30, Новости дня

В Беларуси 6 сентября правоохранители задержали 633 митингующих. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.

Из всех задержанных 363 человека отправили в СИЗО.

По данным МВД Беларуси, по всей стране вчера прошло 42 протестные акции, а общее количество их участников составило 31 тыс. человек. При этом “Радыё Свабода” отмечает, что только в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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