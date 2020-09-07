Верещук: 70% голосов фракции было за то, чтобы Лероса исключить

07.09.2020, 10:30, Новости дня

Критерии исключения нарепов из фракции “Слуга народа” были разработаны, но они еще не согласованы и не утверждены, рассказала народный депутат, потенциальный кандидат на должность мэра Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Мы обещали, что разработаем положение, утвердим, где будут выписаны критерии. Мы сделали несколько подходов и несколько попыток разработать это положение. К сожалению, они не увенчались успехом. Положение разработано, но не согласовано и на фракции не утверждено. Поэтому мы руководствуемся критерием следующим – если есть вопрос, который мы обсуждаем, и он набирает 70% голосов “за” – решение считается принятым. В данном случае – 70% голосов фракции было за то, чтобы Гео Лероса исключить”, – объяснила она.

1 сентября фракция “Слуга народа” приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

“Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха”, – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию.

Об исключении Лероса из фракции “Слуга народа” объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.