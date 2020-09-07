Поможет похудеть: диетолог развеял миф и рассказал о полезной еде перед сном

07.09.2020, 10:23, Разное

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков опроверг популярный миф о вреде позднего приема пищи для фигуры. Эксперт отметил, что некоторые продукты даже способствуют похудению при употреблении на ночь.

Ковальков пояснил, что ночное похудение происходит, по большей части, – благодаря гормону соматотропину, который вырабатывается во время сна и сжигает жиры. Но его работе препятствует другой гормон – инсулин, поэтому перед сном лучше есть продукты с низким инсулиновым индексом. По мнению специалиста, лучше всего есть рыбу, овощи и морепродукты, а также мясо, в ходе переработки которого вырабатывается соматотропин, сообщает телеканал “360”.