Диетологи назвали продукты для восстановления организма

07.09.2020, 10:17, Разное

Международные диетологи заявляют, что зачастую дефицит цинка провоцирует проблемы со здоровьем, в первую очередь, страдает иммунная система, а также печень и почки. Исследователи назвали продукты для восстановления организма.

Медики отмечают, что добавление в рацион продуктов, богатых цинком, необходимо для здоровья мозга. Если в организме будет достаточно этого микроэлемента, можно не допустить болезнь Альцгеймера, возрастное снижение когнитивных функций и даже депрессию. Zincum (Zn) способствует заживлению ран и создаёт Т-лимфоциты (специализированные иммунные клетки для борьбы с инфекциями и раковыми опухолями).



Диетологи рекомендуют добавить в ежедневный рацион котлету из говядины (корейку из свинины, мясо цыпленка), обогащённые хлопья для завтрака, запечённую фасоль, овёс, зародыши пшеницы и орехи. Если человек регулярно будет употреблять вышеперечисленные продукты, то проблем с насыщением организма цинком не будет, резюмируют эксперты по питанию.