 

Военнослужащие РФ поразили условного противника из огнеметной системы «Солнцепек»

07.09.2020, 10:17, Разное

Российские военные провели учения по боевой стрельбе из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». В атаке мишеней, имитирующих противника, принимали участие огнеметчики полка радиационной химической и биологической защиты (РХБ), дислоцирующиеся в Восточном военном округе.
Учения проходили в несколько этапов. Так, первоначально подразделением тяжелых минометных систем был совершен марш в район, где проходили боевые стрельбы. Там они подготовили огневые позиции и начали ожидать поступление данных о перемещении броневых объектов «противника». Затем военные подготовили ТОСы «Солнцепек» к атаке.

Расчетом целей занимался беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Он отправил координаты техники условного противника, находившегося на расстоянии свыше 2 км, после чего враг был повержен массированным огнем. ТОС-1А «Солнцепек» разрабатывался для поражения живой силы противника. Использовать ее можно на открытых или закрытых огневых позициях в наступательном или оборонительном боях. Также ее применяют, чтобы вывести из строя бронированную вражескую технику.



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