Украинцам грозит пожизненное заключение за наркопреступление в Грузии
07.09.2020, 10:08, Новости дня
Двое граждан Украины – 22 и 26 лет – задержаны МВД Грузии за незаконное приобретение, хранение и попытку реализации наркотических веществ в особо крупных размерах, им грозит длительное наказание, вплоть до пожизненного заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщил в МВД Грузии, у украинцев изъято до 1 тыс. таблеток суботекса, которые они намеревались реализовать через «закладки».
При обыске у задержанных дома в Тбилиси также обнаружены таблетки, содержащие наркотики.
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