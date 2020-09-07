Украинцам грозит пожизненное заключение за наркопреступление в Грузии

07.09.2020, 10:08, Новости дня

Двое граждан Украины – 22 и 26 лет – задержаны МВД Грузии за незаконное приобретение, хранение и попытку реализации наркотических веществ в особо крупных размерах, им грозит длительное наказание, вплоть до пожизненного заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщил в МВД Грузии, у украинцев изъято до 1 тыс. таблеток суботекса, которые они намеревались реализовать через «закладки».

При обыске у задержанных дома в Тбилиси также обнаружены таблетки, содержащие наркотики.