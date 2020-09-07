НЛО — наша любимая организация

07.09.2020, 10:00, Разное

Как в ФСБ из желания школьника доказать свою значимость, маминого парового утюга и «Али Экспресс» слепили терроризм и 5,5 лет тюрьмы.

«НЛО» — Наша любимая организация — именно так называет ФСБ мать Богдана Колодяжнова. В июле 2020 года 18-летнего жителя закрытого поселка Межгорье в Башкирии приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

По версии следствия, Богдан, еще когда учился в школе, присягнул на верность ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) и попытался завербовать в нее своих одноклассников. Сам Богдан уверяет, что просто неудачно пошутил, решив показать свою значимость одноклассникам, которые несколько лет до этого над ним издевались.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар встретился в Уфе с родителями Богдана Еленой и Павлом, которые объяснили, как шуточные разговоры в мессенджерах превратились в две особо тяжкие статьи УК и почему они полгода верили обещаниям силовиков из своего поселка, что дело закроют.

НЛО как конец спокойной жизни

— Обратите внимание, как он сказал в конце [речи], — говорит мать Богдана Колодяжнова Елена и протягивает мне бумаги с последним словом своего сына. — Я не могу читать, потому что каждый раз начинаю плакать.

Пока я изучаю текст, Елена продолжает говорить, действительно подавляя слезы: «Богдан встал и сказал: "Я никогда не отказывался от имени Богдан, и я им горжусь. Если вы осудите [меня], то осудите невиновного". Вот такие вот дела».

С ней и с отцом Богдана Павлом, ее мужем, мы разговариваем в тесном номере одной из гостиниц Уфы — в ЗАТО Межгорье, где они живут, постороннему человеку попасть практически невозможно.

Межгорье. Фото: mezhgorie.bashkortostan.ru

Знакомый уфимский журналист рассказывал, что однажды был там по заказу государственного информагентства, но понять, почему город, где нет даже военной части, закрыт, так и не смог. По его словам, ходят слухи, что в Межгорье находится секретный бункер Путина. Вот и в популярной игре Metro:Exodus руководство Советского Союза после ядерной войны спряталось в бункере в горе Ямантау (неподалеку от ее подножья и находится Межгорье). Впрочем, возможно, слухи эти появились уже после выхода игры.

Фото: mezhgorie.bashkortostan.ru

На полу около кровати, на которой мы расположились с Павлом (Елена сидит на единственном стуле), стоит портфель, раздувшийся от ходатайств, жалоб, характеристик и грамот. Родители Богдана периодически достают их из портфеля, чтобы подкрепить свои слова документами.

Елена и Павел — родители Богдана Колодяжнова. Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Елена 20 лет проработала в Межгорье в МВД и только недавно, наконец, устроилась по специальности — инженером в проектное бюро. Павел 22 года трудился в МЧС, а после выхода на пенсию охраняет въезд в город в качестве стрелка ВОХР. Богдан учился в 11-м классе и готовился поступать в медицинский институт.

Жизнь текла своим чередом, когда вдруг 11 апреля 2019 года мир семьи Колодяжновых рухнул.

— Богдан был в школе, когда меня с работы выдернула наша известная организация из трех букв (имеется в виду ФСБ, хотя мать Богдана называет ее по-своему. — И. А.), — начинает рассказывать Елена.

— Я, когда мне позвонили, находился дома, — подхватывает Павел. — Мы не поняли, почему нас вызывают, нам ничего не объяснили. Я вообще подумал, что меня хотят назначить на какую-то вышестоящую должность. А когда сидел у начальника, ждал и переживал, то размышлял, что вроде бы плохого ничего не мог сделать…

— Паша просто не может быть ни в чем замечен! — перебивает мужа Елена. — Потому что он просто идеальный! Я же почему-то сразу подумала, что, не дай бог, умер кто-то. Нас же пригласили к разным людям, потому что у нас в ЗАТО у каждой организации свой куратор.

— В смысле из ФСБ? — уточняю я.

— Мы ее называем НЛО. Наша любимая организация, — серьезно отвечает Елена.

Когда супруги воссоединились в отделе ФСБ, их там сразу спросили, зарегистрирован ли сын в Telegram. «Я ответила, что нет, что я отслеживаю [его приложения], что мы всегда общались в WhatsApp, но начальник "НЛО" сказал, что Богдан устанавливал, и добавил: "А вы знаете, что ваш сын ждал задания от Али?" Мы тогда вообще выпали в осадок! Какого еще Али?», — вспоминает мать события того дня.

За время нашей беседы Елена периодически начинает плакать, но чаще нервно смеется, и ее можно понять: история с ее сыном Богданом приключилась трагикомическая.

Фатальная роль парового утюга

В конце марта 2019 года, пишет сам Богдан в позиции по делу, он зашел в группу «РИА Новости» во «ВКонтакте», где под постом была ссылка на группу Furat, в которой он обнаружил ссылку на канал davlatul islami в Telegram. Богдан скачал программу, попал в этот канал, где увидел среди прочего посты про Сирию.

Ему написал некто с никнеймом на арабском языке, спросив чего Богдан тут забыл.

«Я решил его разыграть, представившись Вадимом. В переписке он мне прислал непонятный текст на русском языке, назвав его некой присягой», — пишет Богдан. По его словам, текст был непонятный, он вскоре послал неизвестного «нецензурной бранью» и заблокировал его. Правда, сделал скриншот, чтобы продемонстрировать своим друзьям — и тем самым «показать свою значимость», ведь в компании его «всерьез не принимали, считая слабовольным и нерешительным».

Богдан Колодяжнов. Фото: vk.com

Богдан уверяет, что решил «приколоться над друзьями и сделать фейк». Для этого он написал одному из участников группы Furat, а тот в ответ предложил Богдану прислать скан паспорта и фотографию. «Богдан свою моську сфоткал, потому что у него на странице она и так есть, а паспорт не посылал и присягу ему не отправлял», — рассказывает мать. Потом ее сын заблокировал и этого человека, снова сделав скриншот переписки.

Следующие несколько дней Богдан рассказывал своим друзьям, что получил некое задание от человека, которого, не придумав ничего более правдоподобного, назвал по аналогии с китайским интернет-магазином «Али Экспресс».

Друзья заинтересовались, но требовали больше деталей, поэтому Богдан 4 апреля записал видео, в котором произносил ту самую «присягу».

«Давясь от смеха, я прочитал эту лабуду лишь с восьмой попытки», — пишет он.

«Присягу» он отправил своему другу Денису, чтобы «показать пацанам, что крутой, что не ботаник и не лох». Больше он никому этот ролик не посылал и в тот же день удалил его из своего телефона (но не из папки удаленных файлов, где его потом и нашли).

С 5 апреля он больше ни с кем это не обсуждал, а друзья, по мнению Богдана, «догадались, что все это была лишь игра, они знали, что их разыграли, как лохов», и больше не спрашивали его о произошедшем.

Это все Богдан и рассказал при родителях начальнику городского ФСБ. «Так ничего больше и не установили, потому что Telegram он удалил. Все со слов самого Богдана, само следствие никакой информацией [про общение Богдана с неизвестными людьми из Telegram] не владеет», — говорит Елена.

— Знаете, откуда вообще взялся этот Али? — спрашивает меня Елена и сама же отвечает. — Это я выписала оттуда паровой утюг Богдану в институт, думала: поедет туда — будет отпаривать одежду. Вот он и втюхал Мельникову первое, что пришло на ум, и тот на первом допросе в ФСБ так и говорил, что Богдан сказал ему, что познакомился с арабом по имени Али Экспресс.

В прениях Богдан, по словам матери, сказал, что если бы Елена заказала утюг на «Джуме» (интернет-магазин Joom) или на «Юле», то «задание» было бы не от Али, а от Джумы или от Юлы. «Он сказал, что никогда бы не подумал, что придуманный им Али Экспресс станет для следователя и моих друзей фигурой, на которую можно навесить все что хочешь», — говорит мать Богдана и плачет.

Все соседи, все друзья

Межгорье — город небольшой. «Это два объединенных населенных пункта, между которыми 20 километров. В нашей части всего тысяч пять живет и две школы. Рядом со школой полиция, тут же "НЛО", около которого мальчишки всегда курят», — рассказывает Елена и объясняет, что правоохранительные органы просто сыграли на их доверчивости, на представлении, что соседи и знакомые не желают им зла и не будут топить их сына из-за детской шалости.

— Мы же год шли на поводу у следствия, — говорит мать и вздыхает. — Нам каждый раз говорили, что раз он никуда не послал [присягу], то статья [об участии в террористической организации] уйдет, но надо вот тут подписать и вот там подписать…

Богдан Колодяжнов. Фото: vk.com

— Мы шли на уступки… — отец пытается вставить слово, но жена, которая практически не дает ему говорить, встревает: «Адвокат приводил к нам следователя домой, заставлял подписывать все документы задним числом. До самого января мы верили им. Мы же живем в маленьком поселке…»

— Мы верили этим людям до конца, мы же их знаем, живем с ними бок о бок, мы верили, что они нашего сына спасают, что надо вот так сделать, а они потом закроют. Таких гадостей мы не ожидали, мы не сталкивались раньше с подставами и подлогами, — говорит мать Богдана.

Елена и Павел — люди простые и, кажется, очень хорошие: разговорчивая мать с этим ее «НЛО» и просторечными выражениями «получилося», «началося» и немногословный отец с прической «ершиком» и армейской выправкой.

11 апреля прошлого года они провели в здании ФСБ целый день — естественно, без адвоката.

— Сначала нас [допрашивали], потом — его, потом всех вместе, потом еще раз Богдана одного, — рассказывает его отец. — Богдан в этот день отдал добровольно свой смартфон…

— Он же знал, что там ничего нет! — вставляет реплику мать.

— А моя супруга пустила в квартиру энэлошников («без свидетелей!» — добавляет Елена, которую сейчас поражает тогдашнее собственное поведение. — И. А.) и выдала им ноутбук, — добавляет Павел.

— Они в нем полазили без понятых. Богдан же там днем и ночью сидел, там вся его жизнь с 6 лет, когда я ему его подарила. Ничего они там не нашли, но ноутбук забрали.

— Поздно вечером нас отпустили, и в 11 часу мы домой попали, — говорит Павел.

— И его отпустили? — удивляюсь я.

— Конечно! — с не меньшим удивлением отвечает мать. — Они же знали, что это шутка! Они сказали: «Учись, с кем не бывает».

— Еще сказали: «Готовьтесь к экзаменам, поступайте в институт». Я и думал, что они разберутся, — печально говорит Павел.

Мать, понимая, что в закрытом поселке свои правила, специально уточнила у следователя, можно ли семье теперь выезжать из поселка (две бабушки Богдана живут неподалеку — в Белорецке и в Магнитогорске).

Ей разрешили. Правда, на следующий день ее снова вызвали, но на этот раз на встречу с сотрудником Центра «Э» из Уфы Ярулиным. Тут бы родителям, наконец, забеспокоиться, но они продолжали доверять соседям. «Я и Ярулина привезла к нам домой. Он ящики все посмотрел, все перерыл, литературу посмотрел. Кроме пачки сигарет, спрятанной у Богдана, ничего не нашел, потому что ничего у нас и не было», — рассказывает мать.

После этого больше, чем на месяц, все успокоились — семья Колодяжновых зажила, как раньше. Елена, Павел и Богдан съездили на майские праздники к обеим бабушкам, парень сдал на права, подготовился к ЕГЭ, прошел медкомиссию в институт.

Последний звонок с сюрпризом

15 мая начальник ФСБ снова пригласил Елену с Богданом к себе, причем совершенно по-соседски. «Он сказал: "Пусть Богдан напишет проверочную по русскому языку, я знаю, что она у него сегодня, а потом приходите в обед". Когда мы пришли, он мне сказал, что Москва (ФСБ закрытого поселка подчиняется не области, а напрямую Лубянке. — «Новая») их не похвалит, если увидит, что ноутбук был изъят без понятых, и попросил подписать документы. И говорит, что потом закрывают это [дело] сразу и что он даже боится произносить слово "следствие". Мы с Богданом подписали не читая, я сказала: "Конечно, конечно, Алексей Александрович, мы вам верим, делайте как вам удобно"», — рассказывает Елена, горько посмеиваясь над собственной наивностью.

Фото: ЕРА

На следующий день ее попросили подписать документ, что ноутбук изъяли 11 апреля, а телефон — 12 апреля, хотя на самом деле было наоборот.

«Я расписалась без задней мысли и ушла, а мне нужно было уже тогда подумать, что раскручивается маховик!» — говорит Елена.

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