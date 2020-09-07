За пару часов российские военные нашли самую скрытую подлодку США Seawolf

07.09.2020, 9:53, Разное

Пара часов потребовалась российским военным, чтобы обнаружить американскую атомную подводную лодку Seawolf, использующую самые современные стелс-технологии. До идентификации вражеского объекта военнослужащие даже не знали, где находится ее вероятное место дислокации.

Поисками самой скрытой атомной подводной лодки США Seawolf занимались военные из разведывательной и противолодочной авиации. Тем самым они доказали, что на сегодняшний день не существует субмарин, способных незаметно подплыть к границам России. Только в одном случае она сможет это сделать, если военные решат устроить ей ловушку.

Стоит отметить, что ранее Дерил Кодл, являющийся командиром подводных сил США, заявлял о невозможности обнаружения атомной подлодки Seawolf. По его словам, субмарина способна незаметно подплывать к потенциальным врагам, решать разнообразные боевые задачи и наносить мощные удары по врагу.