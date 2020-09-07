Назван простой напиток от «плохого» холестерина

07.09.2020, 9:53, Разное

Медики назвали простой напиток, который поможет избавиться от «плохого» холестерина. Его высокий уровень способен приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому за этим показателем очень важно следить.

При наличии большого количества «плохого» холестерина, на стенках сосудов скапливается жировая субстанция. Эта ситуация чревата наступлением инсульта. С «плохим» холестерином отлично борется красный чай. Его производство происходит в западной части Южной Африки.

В эксперименте ученых приняли участие 40 взрослых человек, имеющих лишний вес и предрасположенность к сердечным болезням. Каждый день они выпивали по шесть чашек чая. За состоянием здоровья испытуемых авторы научной работы наблюдали полтора месяца. В итоге выяснилось, что уровень «плохого» холестерина снизился, а «хорошего» – повысился.

В то же время врачи отмечают, что употребление этого чая никак не отразилось на ситуации с холестерином у здоровых людей. Однако он помог опустить высокое артериальное давление.