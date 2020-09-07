 

Ученые назвали способы предотвращения хронической болезни почек

07.09.2020, 9:53, Разное

Ученые рассказали, как можно предотвратить развитие хронической болезни почек. Результаты нового исследования показали, что для этого нужно отказаться от курения, заниматься спортом и употреблять овощи.
Специалисты провели метаанализ множества научных работ, чтобы выяснить, как измененный образ жизни может снизить риск развития проблем с почками. В исследовании были задействованы свыше 2,5 миллиона здоровых людей из 16 государств мира. Особый интерес для ученых представляли такие факторы: диета, курение, употребление спиртных напитков, выполнение физических упражнений.

Авторы научной работы обнаружили, что большую роль в соответствующем процессе играет образ жизни. Они дали рекомендации тем, кто желает снизить развитие хронической болезни почек. В частности, необходимо перейти на диету, богатую овощами, сократить потребление спиртных напитков, увеличить физическую активность. Важно снизить количество съедаемой соли и постараться бросить курить. В комплексе соблюдение данных рекомендаций поможет снизить риск появления патологии на 14-22%.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно

01.09 / Новая версия Apple TV получит функцию поиска пульта

24.07 / “Вершина айсберга”. Что зубы и десны могут сказать об общем здоровье

17.08 / Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

16.08 / Мнение: ЕГЭ для инвесторов, минусы удалённой работы и как Россия повышает налоги за рубежом

16.07 / В Ростовской области пропило 24 килограмма взрывчатки

22.07 / Скандалы: «Именно Великобританию считали желанным местом для олигархов и их денег»

18.07 / Мнение: Про алкоголь и журналистику

03.07 / Мнение: Выдают наглую ересь за правду

07.08 / Сын Бари Алибасова тратит в месяц 670 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска