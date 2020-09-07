Ученые назвали способы предотвращения хронической болезни почек

07.09.2020, 9:53, Разное

Ученые рассказали, как можно предотвратить развитие хронической болезни почек. Результаты нового исследования показали, что для этого нужно отказаться от курения, заниматься спортом и употреблять овощи.

Специалисты провели метаанализ множества научных работ, чтобы выяснить, как измененный образ жизни может снизить риск развития проблем с почками. В исследовании были задействованы свыше 2,5 миллиона здоровых людей из 16 государств мира. Особый интерес для ученых представляли такие факторы: диета, курение, употребление спиртных напитков, выполнение физических упражнений.

Авторы научной работы обнаружили, что большую роль в соответствующем процессе играет образ жизни. Они дали рекомендации тем, кто желает снизить развитие хронической болезни почек. В частности, необходимо перейти на диету, богатую овощами, сократить потребление спиртных напитков, увеличить физическую активность. Важно снизить количество съедаемой соли и постараться бросить курить. В комплексе соблюдение данных рекомендаций поможет снизить риск появления патологии на 14-22%.