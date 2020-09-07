 

ФСБ изъяла 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

07.09.2020, 9:48, Новости дня

Сотрудники ФСБ изъяли около 100 тонн контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, общая стоимость изъятой табачной продукции составила около 216 млн рублей.

«ФСБ РФ пресечен канал контрабанды в Российскую Федерацию табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. Из незаконного оборота изъято около 100 тонн табачной продукции стоимостью 216 млн рублей», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По информации ФСБ, организатор контрабандного канала задержан, возбуждено уголовное дело.

Контрабандная партия поставлялась в Россию на морском судне под видом томатной пасты. Табачная продукция размещалась в пяти двадцатитонных контейнерах. «Затем товар на грузовых автомобилях распределялся по территории Российской Федерации для реализации конечным потребителям», – рассказали в ФСБ.

Напомним, в апреле ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов в Германию на 200 млн рублей.



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