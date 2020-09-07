Политолог раскрыл позицию ЕС по отношению к Лукашенко

07.09.2020, 9:43, Разное

В середине августа представители ЕС сообщили о введении ограничений в отношении некоторых официальных лиц Белоруссии. Поводом стало жесткое обращение с протестующими. Примечательно, что глава страны Александр Лукашенко не попал в санкционный список.

Эксперт Виктор Корнеенко рассказал, что западные государства заняли осторожную позицию. Европейские лидеры надеются, что этот перечень повлияет на действия президента республики. “Видимо, Лукашенко оставляют шанс”, – приводит слова эксперта UDF.by.

Политолог добавил, что в основном санкции раздражают должностных лиц, они чувствуют себя изгоями. Однако не все люди относятся к этому отрицательно. Корнеенко вспомнил, как один из руководителей белорусского Министерства юстиций гордился тем, что попал в список.

По мнению эксперта, перечень должен быть расширен, только в таком случае он принесет нужный эффект. Корнеенко порекомендовал ввести санкции против всех крупных руководителей избирательных комитетов, где зафиксировали подделку результатов голосования.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. С большим отрывом победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Многие граждане страны усомнились в подлинности итогов. В городах республики прошли уличные шествия и забастовки.