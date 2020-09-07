 

Фанат Земфиры умер на ее концерте в Санкт-Петербурге

07.09.2020, 9:43, Разное

Во время концерта Земфиры в “Севкабель Порте” в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент. Один из слушателей потерял сознание и скончался.

Фаната рокерши вытащили за пределы площадки и вызвали скорую. Врачи поместили его в машину и попытались реанимировать, но у мужчины остановилось сердце. Причины и подробности происшествия устанавливаются. Представители певицы пока никак не прокомментировали случившееся, передает телеканал “360”.



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