В пяти округах Калифорнии введено чрезвычайное положение из-за пожара

07.09.2020, 9:35, Новости дня

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом в воскресенье объявил чрезвычайное положение в пяти округах из-за природных пожаров.

Речь идет об округах Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернандино и Сан-Диего, сообщили в офисе губернатора вечером в воскресенье.

Введение чрезвычайного положения было вызвано пожаром «Крик» (Creek), который начался в пятницу вечером и быстро распространился на территорию площадью 182 квадратных километра. Это привело к эвакуациям и закрытию дорог в районе города Фресно и в центральной Калифорнии.

В результате природных пожаров в штате за последние три недели погибли восемь человек, а 3300 строений были уничтожены огнем.

Более 200 человек были эвакуированы по воздуху, после того как стремительно распространяющийся пожар отрезал единственную дорогу, ведущую к водохранилищу Маммот-Пул, которое является популярным местом отдыха в Национальном лесу Сьерра.