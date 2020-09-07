 

Француз взорвал свой дом в попытках убить муху

07.09.2020, 9:23, Разное

Французский пенсионер из Дордони случайно взорвал свой дом в попытках убить муху. Курьезный инцидент произошел из-за того, что 80-летний мужчина неудачно подобрал орудие для убийства.

Мужчина собирался пообедать, когда услышал неприятное жужжание. Тогда он схватил попавшуюся под руку электрическую мухобойку и начал гоняться за насекомым. К сожалению, он не знал об утечке из газового баллона, установленного в его доме. Из-за искры от мухобойки произошел взрыв, который частично разрушил жилище, а сам пожилой житель был госпитализирован с ожогами, передает “Москва 24”.



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