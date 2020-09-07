 

Михаил Ефремов будет отбывать наказание в Форосе

07.09.2020, 9:22, Разное

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к отбытию наказания в колонии-поселении №50 в посёлке Форос в Крыму.

Напомним, во время распада СССР там содержался его первый президент Михаил Горбачёв.

Как пояснили представители ФСИН, колония-поселение №50 служит для содержания заключённых особой важности. Осужденные содержатся в камерах фазендного типа вместимостью 2 человека, каждая камера оснащена 3D-кинотеатром, спортивным залом, мини-баром и плавательным бассейном. Ефремову будут запрещены свидания с родственниками с 14:00 до 18:00, также актёр не сможет отдаляться от места заключение более чем на 50 километров. После жалоб Ефремова на здоровье суд постановил приставить к нему личного нарколога и двух массажисток.

– Это очень строгое и справедливое наказание, но я готов его нести вплоть до освобождения по амнистии. Я устроил это ДТП и готов в полной мере нести все тяготы неволи. Возможно, я начну писать книгу, а мой друг Кирилл Серебренников сможет сразу же снимать по ней фильм. В Крыму для этого подходящая природа, даже не нужно будет тратиться на декорации, — сказал Ефремов.

Против решения о заключении Ефремова в тюрьму артисты «Современника» готовят петицию в ООН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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