 

Ученые создали бюджетный аналог платиновых препаратов от рака из никеля

07.09.2020, 9:17, Разное

Международная группа ученых создала противораковое лекарство на основе никеля, способное заменить более дорогостоящие препараты из платины. Его ключевой особенностью эксперты называют высокую резистентность и щадящие побочные эффекты.
В разработке противоракового препарата на основе никеля принимали участие сотрудники Тюменского государственного университета. По их словам, сегодня наиболее эффективными препаратами, позволяющими бороться с раком, являются лекарства на основе производных платины. Однако они отличаются не только высокой стоимостью, но и временным действием.

Дело в том, что раковые клетки быстро адаптируются к таким медикаментам, а сами лекарства имеют множество побочных эффектов. Новый препарат на основе никеля был протестирован на клетках рака легких, отметил Дамир Сафин из ТюмГУ. Использование никеля в производстве препаратов позволит формировать разнообразную геометрию молекул, что повышает его резистентность и снижает количество побочных эффектов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / В Сети рассекречен «живой огонек» на беспроводной зарядке Xiaomi

14.07 / Россияне не смогут улететь за рубеж даже после открытия границ

31.07 / Netflix и Ubisoft выпустят экранизацию игры «Splinter Cell»

01.09 / Белорусский политолог предрек скорое поражение оппозиции

31.08 / Ответственность против технологий

16.07 / Скандалы: Зе уходит в минус

10.08 / Личное: Затрахал!

11.08 / Мнение: Тихановская призвала белорусов сидеть дома

22.07 / Ученые нашли особые клетки у переболевших COVID-19

20.07 / Мнение: Выпускной в “Джейш-аль-Исса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска