Ученые создали бюджетный аналог платиновых препаратов от рака из никеля

07.09.2020, 9:17, Разное

Международная группа ученых создала противораковое лекарство на основе никеля, способное заменить более дорогостоящие препараты из платины. Его ключевой особенностью эксперты называют высокую резистентность и щадящие побочные эффекты.

В разработке противоракового препарата на основе никеля принимали участие сотрудники Тюменского государственного университета. По их словам, сегодня наиболее эффективными препаратами, позволяющими бороться с раком, являются лекарства на основе производных платины. Однако они отличаются не только высокой стоимостью, но и временным действием.

Дело в том, что раковые клетки быстро адаптируются к таким медикаментам, а сами лекарства имеют множество побочных эффектов. Новый препарат на основе никеля был протестирован на клетках рака легких, отметил Дамир Сафин из ТюмГУ. Использование никеля в производстве препаратов позволит формировать разнообразную геометрию молекул, что повышает его резистентность и снижает количество побочных эффектов.