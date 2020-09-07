Геронтолог дал советы, как избежать появления седых волос в молодости
07.09.2020, 9:17, Разное
Специалист в области геронтологии Юрий Конев, пояснил о том, как в молодом возрасте избежать преждевременного появления седых волос. Этот процесс обусловлен образом жизни и генетическими факторами.
Количество меланина, который и придает волосам цвет, передается по наследству. На уровень данного пигмента оказывает воздействие рацион питания и неправильное функционирование щитовидной железы. Седина появляется в том случае, если волосяные фолликулы испытывают недостаток в меланине.
По словам специалиста, чтобы не поседеть в молодом возрасте, нужно начать принимать различные витаминные комплексы с аминокислотами. Не помешает сдать анализ на возможный дефицит кальция или же витамина D.
Седина при нормальных обстоятельствах появляется с 50 лет. Мифом являются истории о том, что на месте одного вырванного седого волоса вырастают два новых.
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