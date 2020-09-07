Греция открылась для российских туристов

07.09.2020, 9:15, Новости дня

Греция с 7 сентября на две недели открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.

Граница будет открыта с 7 по 21 сентября. Въезжать можно исключительно воздушным путем через три аэропорта – Афин, Салоников и Ираклиона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что въезд будет разрешен в течение последующих двух недель по 500 человек в неделю и при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, а также ваучера на отель или места постоянного пребывания. Впоследствии квота может быть расширена в два или три раза.

Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство об отсутствии коронавируса перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку.

Квота на въезд может вызвать проблемы при въезде, так как платформа PLF, призванная следить за соблюдением квоты, работает с перебоями. Из-за сбоев в системе ранее в греческие аэропорты прибыло значительно больше туристов из Израиля, чем планировалось. Ожидается, что с 15 сентября греческие власти снимут ограничения на количество въезжающих из Израиля.

По словам управляющего директора туроператора Tez Tour Греции Димитрис Харитидиса, подобный порядок может быть применен и в отношении России. Он отметил, что после «пробного» режима через две недели квота может быть увеличена до тысячи – полутора тысяч человек в неделю.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.