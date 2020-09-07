Экс-разведчик КГБ Швец: Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец

07.09.2020, 9:11, Новости дня

Путин скрывается от своего окружения, от потенциальных отравителей…

– Юрий Борисович, добрый вечер.

– Добрый вечер, Алеся. Добрый вечер всем.

– Мы с вами сегодня решили записать остро-социальное блиц-интервью буквально по самым актуальным событиям и мировым темам. Хочу начать с отравления Алексея Навального. Наверное, сейчас спрошу у вас как у одного из главных экспертов по делу отравления Александра Литвиненко. Скажите: вот уже сейчас вам лично понятно, кто и зачем отравил Навального?

– Ну, мне сразу было понятно, что это отравление. Я об этом написал, и поместили эту заметку у вас на интернет-ресурсе. Сейчас мне практически абсолютно понятно, кто это сделал. Это было сделано в рамках ползучего государственного переворота, который сейчас совершается в России, целой группой товарищей. Прежде всего – верхушка ФСБ во главе с товарищем [Николаем] Патрушевым, который как секретарь Совета безопасности прикрывает зонтиком всю эту организацию. Они готовятся к массовым протестам в России, их цель – возглавить эти протесты. А для того, чтобы их люди могли возглавить эти процессы, им нужно убрать тех людей, которые им неподконтрольны и которые могут сыграть роль хейтеров. Таким одним из последних могикан после убийства [российского политика Бориса] Немцова был Алексей Навальный. Они его теперь убрали. Ну, и теперь у них есть железно несколько месяцев, чтобы завершить свой переворот.

– А вот вы мне рассказывали в одном из наших предыдущих интервью, что в Советском Союзе была одна из самых мощнейших лабораторий по изготовлению различных ядов. Ну, вот в том числе вы говорили: “На любой вкус выбирай. Хочешь – яд, как будто человек умер от сердечного приступа. Хочешь – от желудочных коликов. Хочешь – от гипертонии. От чего угодно. И вплоть до того, что невозможно выявить это каким-то образом”.

На сегодняшний день современная Россия смогла сохранить эту лабораторию ядов или ее и приумножить, улучшить? И в каком состоянии это находится? Потому что я хотела бы у вас спросить: реально ли то, о чем говорят эксперты: что тот яд, которым был отравлен Навальный, люди не государственные не могли использовать? То есть в частных руках этот яд не мог оказаться.

– Ну смотрите: сразу после развала Советского Союза какая-то часть оказалась в руках частных людей. Люди из управления, которое занималось разработками этого яда, – многие из них просто были вышвырнуты на улицу. Я знал одного из них, который как раз занимался химией и готов был продать все, что угодно: все свои знания и возможности, – но он не нашел покупателей, и поэтому вместе с командой… шарашкиной какой-то конторой они ремонтировали дома и заборы в Московской области. То есть происходил полный крах. Это люди вот такой квалификации.

Но при режиме Путина, я думаю, это все было зачищено. Почему? Потому что бесконтрольное наличие, бесконтрольное хождение по стране таких веществ опасно в том числе и этим лидерам. И я вам докажу, что у меня такое впечатление, что Путин сейчас, имея в виду возможности своих политических противников, сейчас просто скрывается от своего окружения. Он просто сейчас находится в очень тесном контакте с людьми. Он скрывается от потенциальных отравителей. Сейчас…

– То есть Путин боится, что его отравят свои же сейчас?

– В том числе. В том числе. Я практически исключаю, что сейчас такие вещества могут находиться в частных руках, неподконтрольно. И опять-таки, вот как я вам сказал, с моей точки зрения, однозначно это отравление находится в русле ползучего государственного переворота по смещению Путина и перехода ФСБ от опосредованной власти в России – через Путина – к непосредственной власти через своего представителя.

– Юрий Борисович, вы перед интервью сказали мне абсолютно фантастическую вещь: что ФСБ сейчас во главе с Патрушевым поставляет ЦРУ информацию о Путине, на Путина, в том числе различную компрометирующую. Расскажите об этом подробнее.

– Ну, вы понимаете, это не то что я выдумал… Я вам сейчас расскажу о том, что заявил один из людей, работающих в рамках этой операции “Транзит”. Таким человеком я называл и считаю… профессор [российский политолог] Валерий Соловей, который известен в некоторых кругах в России. И я в недавнем интервью Дмитрию Гордону рассказал о его предполагаемом участии. После этого у него – я имею в виду, профессора Соловья и его кураторов – что-то заклинило: буквально через два-три дня он выступал в Новосибирске в каком-то клубе дискуссионном и записал видеоинтервью, в котором он рассказал ошеломляющие вещи.

Из них следует, что он является частью организованной группы, которая, судя по распространяемой им информации, находится в минобороны, в ФСБ, в администрации президента. Эта группа добывает информацию о планах – он сказал, подчеркнул: даже не о намерениях, а планах… То есть как раз то, поиском чего занимается резидентура ЦРУ в Москве. Эти люди добывают планы о намерениях Кремля. А затем профессор рассказал, что эту информацию он доводит до разведывательного сообщества Соединенных Штатов Америки и она поставляется президенту США, а также некоторым другим лидерам стран НАТО: таким, как [канцлер Германии Ангела] Меркель и [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон.

Все это он раскрыл, рассказал открытым текстом, и можно было бы, конечно, это все воспринять как “городского сумасшедшего” – да? Но как бы то ни было, слыша этот разговор, эту информацию и имея в виду то, что он уже рассказал… А то, что он рассказал, по крайней мере по двум эпизодам относится к информации особой важности, то есть совершенно секретной. Но ФСБ должна была, обязана была бы хотя бы задать профессору вопросы. Но судя по тому, что он продолжает говорить, никаких вопросов к нему нет. Из этого следует, что ФСБ просто боится трогать. Потому что – знаете, как шутка есть? Начиная операцию, надо ее вовремя прекратить, чтобы не выйти на самих себя.

Если ФСБ начнет задавать вопросы Соловью, они тут же выйдут на самих себя. Поэтому вот вам… Есть вся группа заговорщиков: “красная капелла” внутри, как я повторяю, администрации президента России, ФСБ, министерства обороны, – которая, согласно признанию одного из членов этой группы, через него доводит эту информацию американскому разведывательному сообществу. Причем он сам назвал. Он так и сказал.

– А для чего? Юрий Борисович, для чего? Вот если предположить, что это так и есть, для чего ФСБ это делает?

– Значит, операция “Преемник” имеет два театра действий: внешний и внутренний. Внешний состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные внешние возможности, условия для транзита власти. Благоприятные условия – это прежде всего, как считается традиционно в Кремле: сделать так, чтобы Запад, прежде всего США, в этот процесс не вмешивались. Значит, для этого их пугают разной фигней. И там типа нападение на страну НАТО, развал НАТО, подчинение Украины… Это все – галимый бред.

Самое главное… Второе, что они делают, – пытаются заручиться поддержкой Соединенных Штатов Америки или хотя бы получить от них благожелательный нейтралитет. И скомпрометировать Путина. Сейчас в [Washington] DC – в округе Колумбия, конкурируют две партии – назовем их так. С одной стороны, это партия Путина, которая жидко представлена господином [главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом] Дмитриевым. Это человек, который близок к семейству Путина. Он женат, если я не ошибаюсь, на близкой подруге Катерины Тихоновой известной – да? И он заведует очень крупным инвестиционным фондом. Путин его представлял американцам как “my guy”.

“Если вам че-то надо, решить вопросы – обращайтесь. My guy”. И вот он, как рыба об лед, бьется несколько месяцев, пытаясь завязать… пытаясь найти понимание, сочувствие, включить как можно широкое сотрудничество представителей нынешней администрации. Он предлагает деньги, большие инвестиции в Америку. Скажите куда. Какому сенатору надо поднять, построить какой заводик у себя, там, и туда-сюда.

А с другой стороны, партия ФСБ во главе с Патрушевым, которая засылает туда таких людей, как профессор, в ЦРУ. А это именно ЦРУ, а не Национальный совет по разведке, как они говорили. Поставляет свою информацию, что типа “Путин все, кирдык, он – уже спетая песня. И вообще вы обратите внимание: он же сошел с ума. Вот мы вам рассказывали на прошлой неделе о том, что он тренирует нападение на одну из стран Прибалтики, а это фактически война против НАТО, угроза всему человечеству. Поэтому мы обязаны отстранить его от власти и спасти мир от третьей мировой войны”.

То есть вы должны понимать, что эта группа заговорщиков – самая кровавая часть путинского режима, которая только может быть. Это те люди, которые взрывали дома в 1999 году, которые травили Литвиненко, [бывшего российского разведчика Сергея и его дочь Юлию] Скрипалей… и вот все это, вместе взятое, – это они. Им теперь надо как-то отмазаться. Вот для этого – у меня такое впечатление – они строят вот этот…

В Кремле ожидают начала массовых протестов и волнений в России

– Ну а что такого они могут принести американцам, чтобы это выдало им индульгенцию? Например?

– Да вот я и говорю: они на полном серьезе рассказывали, что у Путина готовы планы нападения на одну из стран Прибалтики в течение следующих трех-четырех месяцев. А нападение на страну Прибалтики – это, значит, нападение на НАТО. НАТО ничего не сможет сделать, поэтому развалится. Ну, безумный план.

Или проведение серии террористических актов в Украине и в России, и при этом в российских терактах будет четко прослеживаться украинский след. Понимаете? И использовать это для полномасштабного военного вторжения в Украину. То есть безумные планы совершенно. И вот об этом речь.

– Юрий Борисович, вы сказали, что Навального отравили для того, чтобы он не смог возглавить возможные массовые протесты, когда вот этот самый транзит власти от Путина к кому-то будет происходить. Хорошо. Если не Навальный, так кто тогда, по замыслу вот этих ваших архитекторов, должен возглавить протесты и, собственно говоря, получается, возглавить власть в России? Кто же этот преемник?

– Ну, смотрите: я вам рассказал о внешнем, так сказать, театре действий этого плана. А есть еще внутренний. Внутренний состоит в следующем… Судя по всему, в Кремле реально ожидают начала массовых протестов в России. И ожидают их начала уже вот…

– В связи с чем?

– В связи с общим экономическим упадком в стране, в связи с ухудшением прежде всего материального положения людей. Это как вот из теории ленинской о том, что такое революционная ситуация. То есть уровень жизни падает до критического – а может быть, и ниже критического – уровня. Плюс он уже осточертел. Так же, как [президент Александр Лукашенко] Лука – в Беларуси. Так же этот осточертел в России. И [это] чувствуется.

Вы посмотрите, что происходит в Хабаровске. Без всяких лидеров. Вот так это все поднялось. Чувствуется, что этот котел уже под очень мощным давлением и вот-вот рванет. То есть они реально, особенно после Беларуси, ожидают начала массовых протестов и волнений в России. И если они возникают, вопрос: что с ними делать? Один из возможных вариантов: если революцию нельзя остановить, ее надо возглавить. То есть надо возглавить эти процессы. Есть варианты, как их возглавить и что с ними делать. Но для этого должны возглавить “наши люди”, как говорится, да?

После убийства Немцова единственным человеком, который мог помешать и возглавить эти протесты, был Навальный. Это было конкурирующее лицо. Его нужно было срочно убирать накануне предполагаемого возникновения этих протестов. Убрав Навального, открывается возможность для агента-провокатора: “Поп Гапон – 2”. Вспоминаете, да? 9 января 1905-го года. Поп Гапон возглавляет толпу, которая вот… Чем это все закончилось?..

Или “Евно Азеф – 2”. Человек подымает толпу, куда-то ее заводит, а после этого начинается серия страшных террористических актов, кровавая баня. И потом – зима политическая и любая зима на несколько десятилетий. Таким образом, убрав Навального в качестве потенциально активного лидера, расчистили дорогу для агента-провокатора, который будет выполнять задание этой группы заговорщиков. Я думаю, что кандидат на агента-провокатора, “Попа Гапона – 2” у них готов. Это будет тот же самый профессор Соловей. Потому что через два дня после того, как отравили Навального, профессор Соловей написал на своем сайте… Он там объявил о прочтении лекции: своей лекции: “Самый влиятельный политолог России”. Вот он: новый лидер. Вы понимаете?

– Юрий Борисович, хорошо. Но если Валерий Соловей возглавляет протесты, то это значит, что он же может возглавить и дальше новую Россию?

– Я вас умоляю… Как он возглавит? На нем уже висит два дела потенциальных о государственной измене. Значит, о том, как он раскрыл вербовочную операцию Патрушева в Омане… Мы не говорим сейчас о том, правильно это или неправильно, но он клянется: он мамой почти клянется, – что это правда и это ему сказали. И это не намерения были, а реальная информация. Так вот: это информация особого грифа секретности. Вторая информация: он раскрыл планы о вероломном нападении России на страну НАТО с целью развала этого альянса. Это все равно, что [министр народного образования и пропаганды нацистской Германии Йозеф] Геббельс бы раскрыл план Барбаросса в мае 1941 года по немецкому радио. Понимаете? Одно и то же. То есть этого профессора в любой момент сейчас, если он, не дай бог, чего-нибудь не то зачирикает, не ту трель запоет, – его можно брать – и 20 лет колонии строгого режима. И плюс вместе с ним можно взять всех тех представителей интернет-ресурсов, через которые он все это вещал. То есть это может быть грандиозная операция. Он теперь… да он и раньше был, но раньше, может быть, там была идеология и просто деньги, а теперь – еще и вот два уголовных дела потенциальных.

– Юрий Борисович, если не он, так кому же власть хотят отдать Патрушев и его команда?

– С Патрушевым – я думал, что [у него], ну, где-то, наверное, в глубине души есть это безумное желание. Но говорят, что у господина Патрушева есть те же личные обстоятельства непреодолимой силы, что и у Путина.

– Какие же?

– Ну, вот такие же, как у Путина. Которые не позволяют рассчитывать на долгую перспективу плодотворной деятельности.

– Вы имеете в виду, он чем-то болеет?

– Да. Да.

– Чем?

– По той информации, которая у меня есть, у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии. Да. Вот. Поэтому уже как-то так… Ну, правда, у нас… Вы помните? На искусственных почках полтора или два года проруководил страной Юрий Владимирович Андропов. Да, поэтому в Кремле все возможно. Но тем не менее [преемника] будут искать. Я думаю, что все зависит…

– Юрий Борисович, но это же нелогично. Если даже преемника нет, зачем начинать сейчас вот эту всю операцию вот по транзиту, о которой вы говорите?

– Ну, потому что момент дает возможность… То есть Путин уже никто – да? В Соединенных Штатах Америки [президент] пока еще [Дональд] Трамп, страна погружена в свою смуту, там, и так далее. После ноября, не дай бог (я имею в виду – для Кремля) будет [экс-вице-президент США Джо] Байден [победителем президентских выборов] – там будет совсем другая игра. Вот. И плюс самое главное – это серьезное ожидание массовых протестов в России. Это то, что вот так просто сбросить со счетов никак невозможно. До того, как начнутся эти процессы, заговорщики должны иметь четкий план, кто возглавит протесты, куда их поведут и к чему они приведут.

Я думаю, что когда агент-провокатор возглавит этот процесс, вот у них три возможных варианта есть. Первый и самый простой: он возглавляет и в это время он объявляет новых спасителей отечества. Он скажет: “Вот эти люди”. И опять он скажет: “Верьте мне. Вот верьте: мамой клянусь, это вот люди, которые спасут Россию”. К этому времени они должны быть уже готовы. Кто это будут: вот эти люди? Подавляющее большинство из них будет агентура ФСБ или же их доверенные связи. То есть это будет группа…

– Вы не рассматриваете вариант, если реально в России начнутся сейчас волнения, потому что действительно там ситуация перезрела уже – так кажется, – что придет в результате все-таки тот политик либерального склада, прозападный, который вот все это разрушит сейчас: путинскую вертикаль и ФСБшную историю – и Россия реально сможет двигаться в нормальном, западном, направлении? И при этом – нормально жить с соседями. Например, Украине вернуть украденное: Крым – и с Донбасса уйти…

– Ну, вот. О чем я и говорю. То есть они вытоптали, расчистили место, они начали это делать: расчищать и вытаптывать поляну – еще задолго до сегодняшнего дня. Немцова нет, Навального фактически тоже устранили с политической арены. Назовите мне этих людей. Где они? То есть он не просто должен быть “фейсбучный”. “Фейсбучных” лидеров, либералов и просто умных людей очень много в России. Но проблема в том, что это должен быть еще человек, который обладает какой-то харизмой. А таких людей я не вижу. Но вот единственное… Понимаете, Путин в последние президентские выборы в России выиграл в титанической борьбе с самым серьезным, пожалуй, своим политическим соперником последнего десятилетия: представителем “Дома–2” Ксюшей Собчак (по официальным данным, за Собчак на президентских выборах в 2018 году в РФ отдали 1,68% избирателей. – “ГОРДОН”). Ну, вот разве так. Я не вижу их. То есть умные люди есть, да. Молодые есть, все отлично, все замечательно. Харизмы нет.

– А с Путиным что будет?

– Я думаю, что… ну, дадут ему спокойно… Скажем так: я помню эту телеграмму: еще у нас она даже в бюллетене в первом главном управлении циркулировала – из резидентуры в Тегеране по поводу шаха: “Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец”…

(Смеются).

– Вот это – будущее Путина. Он фактически и сейчас этим же занимается. Я вот сегодня посмотрел мельком: он давал интервью…

Лукашенко чрезвычайно напуган любым дальнейшим развитием событий

– Вот хочу у вас как раз, Юрий Борисович, об этом спросить, потому что хочу перейти к Беларуси. Свежее интервью Путина о Лукашенко, о Беларуси, в котором он фактически рассказал, что Россия планирует вводить свои воинские силы, военные формирования, в Беларусь. И вы, опять же, до интервью обещали мне инсайд по Беларуси: по ситуации.

– Ну, вот дам я вам инсайд. Инсайд из Беларуси, который в том числе ссылается на инсайд из Москвы. Суть инсайда: Лукашенко уходит, он должен уйти. Для этого есть мягкий вариант и жесткий вариант. Пока работают над мягким. Идея следующая: вот эта сейчас переговорная группа, которую сделала якобы оппозиция, а на самом деле эта координационная группа формировалась со значительным влиянием Москвы. Значит, эта координационная группа пока якобы оппозиции дополняется представителями бывшей и нынешней номенклатуры Беларуси. Как бы ее размывают и делают более приемлемой для переговоров с Лукашенко. Она начинает переговоры о досрочных президентских выборах, о повторных президентских выборах, но уже без участия Лукашенко.

Проводятся выборы, значит, – возникает новая политическая система. И гарантом всему этому должны быть, по замыслу и в Минске, и в Москве, Германия, Франция, ОБСЕ и, возможно, Соединенные Штаты Америки.

Беларусь по результатам вот этой операции должна стать похожей на Армению. То есть это не часть России. Как до этого кричали те же представители Кремля: что “мы можем использовать ситуацию в Беларуси для того, чтобы принять ее, слиться с ней и продлить срок полномочий Путина новое государство и так далее”. Сейчас рассматривается армянский вариант, при помощи которого Беларусь остается независимым государством, но ее вооруженные силы и спецслужбы в значительной степени переходят под контроль России. Это мягкий вариант.

Жесткий вариант заключается в том, что если Лукашенко, который психопат и предугадать на сто процентов действия которого невозможно никому, включая Кремль… Значит, если он где-то как-то на каком-то этапе заартачится, тогда при помощи “зеленых человечков”, вагнеровцев произойдет дестабилизация ситуации в Беларуси, и тогда уже в силу вступит под прикрытием “зеленых человечков” российский спецназ и его просто уберут.

Лукашенко чрезвычайно напуган любым дальнейшим развитием событий. С одной стороны, он клянчит… Вот сегодня он выклянчил реструктуризацию $1 млрд, который Беларусь должна выплатить России. Это, так сказать, немедленная задача на повестке его дня была. Но России он боится… Он боится. Он просто как бы стоит на краю пропасти.

И у меня есть вполне достоверная информация – это уже не из Минска и не из Кремля – о том, что члены семьи Лукашенко недавно, то есть на прошлой неделе, – связывались с американцами и подняли вопрос, не могут ли американцы вывезти их куда-либо для дальнейшего проживания с гарантией их личной безопасности и каких-то капиталов. Потому что, глядя на Януковича и на остальных членов его команды, которых обобрали в России, как липку, до нитки…

– Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону именно об этом говорил.

– Вот-вот. То есть непосильным трудом 26 лет наживал – и все, и остался голым и босым.

– То есть семья Лукашенко связывалась с американцами, чтобы эвакуироваться вместе с Лукашенко? Или без него?

– Речь шла о “нас”. Потому что это… ну, щекотливый вопрос: упоминать имя Лукашенко. Но вопрос стоял в том, чтобы практически всю семью…

– То есть они не хотят в Россию выехать, если что, – они хотят где-то жить в Америке?

– Ну, вот вопрос. Потому что, ну, американцы ответили очень уклончиво: типа “извините, ребята, мы в эти игры играть не будем”. Почему? Потому что американцы исторически имеют опыт… Вы помните?.. Хотя, а может, вы и не помните. В середине 80-х, когда…

– Ну, если я 1905-й год помню, наверное, помню, Юрий Борисович… (смеется).

– Вот вы хорошо учились в университете. Да. В середине 80-х, когда свергли шаха [Мохаммеда Реза Пехлеви]: а он был еще болен раком, – его привезли в Соединенные Штаты Америки в том числе для лечения, и чтобы спасти его жизнь. А потом не знали, что с ним делать, потому что там антиамериканские настроения страшные… Его на Багамы… Ну, в общем, это превратилось в обузу. Фердинанд Маркос – диктатор, свергнутый на Филиппинах, – тоже в Соединенные Штаты. И потом что с ним делать? Ну, шах и Маркос – там были еще личные, как бы эмоциональные связи…

– То есть вы думаете, Юрий Борисович, что судя по всему, Путин не хочет, чтобы остался Лукашенко, и будет всячески сейчас его убирать – да? При том, что Путину очень плохо, если вследствие протестов уйдет Лукашенко. Ну это же пример какой!

– Путину уже все равно. Он сидит и оттягивает свой конец. А те люди, которые планируют, – они же уже считают, что они в Кремле. Понимаете? И на фига им это все нужно? Вы понимаете? Они, во-первых, должны… для того, чтобы обеспечить плавный переход власти, они должны не ссориться с западными [государствами], прежде всего с Соединенными Штатами Америки. Нельзя совершать внутри государственный переворот: а это фактически переворот, потому что он идет не по конституции Российской Федерации… Нельзя совершать государственный переворот во враждебной внешнеполитической ситуации. Поэтому они ничего не сделают ни в Беларуси – нигде в любой другой точке земного шара – без того, чтобы это так или иначе не было согласовано с США. Вот и все.

Можно работать над коронавирусом и над вакциной, и коронавирус будет убивать, а вакцина еще не будет лечить. В Америке есть совершенно четкие, закрепленные законом процедуры изготовления и выпуска в производство и в продажу лекарств. В России это черная дыра

– Интересно. А я у вас напоследок хочу еще об одной важной теме спросить, которая как пришла в нашу жизнь с зимы – весны, так и не уходит. Наоборот, все сейчас ждут второй мощной волны. Я имею в виду коронавирус и коронакризис. Дело в том, что вы первым, наверное, были человеком, экспертом, который заявил… Вы в интервью Дмитрию Гордону рассказали о том, что коронавирус на самом деле может иметь не китайское происхождение, а российское. И объяснили, что когда был взрыв в новосибирском “Векторе” в сентябре, и после этого пошла волна атипичных пневмоний… И так далее, и так далее. Мы не будем сейчас пересказывать. Но я у вас вот что хочу спросить… Вот в связи с совершенно недавними новостями о том, что Россия изобрела первую в мире вакцину от коронавируса, что она опередила весь мир, что не просто это так все было, а даже Путин сказал, что одна из его дочерей уже вакцинировалась… Ваша теория подтверждается?

– Абсолютно. Конечно подтверждается. Еще одно подтверждение поступило вчера. Соединенные Штаты Америки объявили санкции против то ли двух, то ли трех российских учреждений, которые занимаются разработкой в области, по-моему, создания биологического оружия и химоружия. И одно из этих предприятий работало над созданием вакцины против COVID-19. Ну, если ты работаешь против COVID-19, ты имеешь отношение и к самому вирусу. То есть как-то так вот белый и практически пушистый зверек – он все ближе и ближе приближается к Кремлю и со стороны коронавируса.

Что-то мне подсказывает, что если в результате следующих президентских выборов в США, то есть в ноябре, ко власти придет Трамп, это очень может изменить акцент и фокус расследования по коронавирусу, которое в настоящий момент проводит разведывательное сообщество Соединенных Штатов и других стран мира.

Уж, понимаете, слишком хронологически и логически… ну, в общем, прямая цепочка получается у нас от взрыва “Вектора” под Новосибирском с выбросом неизвестных веществ, и буквально затем следуют контакты с Китаем, с Уханью, и после этого появляется уже коронавирус в Китае.

Я думаю, что все эти события – каждый новый шаг просто подтверждает эту версию. Более того: если вы помните, я в вашем же издании изложил еще несколько месяцев назад вот эту историю по поводу ползучего государственного переворота в России. Разбил его по пунктам и показал, как это все, и признаки этого. И они все больше и больше подтверждаются, причем из высказываний самих участников этого переворота. Ну, я имею в виду того же профессора. Поэтому я, знаете, что бы предложил? Вот когда вы вывесите вот это видео, внизу повесить ссылки на те материалы, которые были по этому вопросу опубликованы несколько месяцев назад у вас на ресурсе. И чтобы народ просто мог почитать и посмотреть, как это. О чем говорилось в апреле этого года. И что имеется в настоящее время…

– Мы это сделаем. Юрий Борисович, я хочу финальный вопрос задать. Но тогда получается, если реально коронавирус российский и они давно ведут исследования над ним, а значит, и вырабатывают антидоты и вакцину, то это означает, что вакцина работающая и что вакцина реально может спасать людей. Так почему же тогда США отказываются ее закупать? Ну, я понимаю: политика политикой. Но в данном случае жизни и миллионы жизней – они же важнее. А говорят о том, что вакцина не доказана и неработающая, и так далее.

– Нет, но одно другому не противоречит. Можно работать над коронавирусом и над вакциной, и коронавирус будет убивать, а вакцина еще не будет лечить. И потом, в Америке есть совершенно четкие, закрепленные законом процедуры изготовления и выпуска в производство и в продажу лекарств. Там должны пройти определенные этапы. И потом, вы берете любое американское лекарство – там всегда можно скачать у производителя подробное описание, как проводилось испытание этого препарата, сколько людей участвовали, какие побочные симптомы и так далее. Совершенно подробно.

В России это черная дыра. То есть это вещь в себе. Опять-таки, “мамой клянусь, что это вакцина, но бог его знает!”. То есть лечить можно по-разному. Заболел человек ангиной – можно ему отрубить голову. Все, ангины нет. И это… (смеется)… Ну, масса вариантов.

– Оттягивает свой конец, я поняла.

– Да-да. То есть вопрос в том, что на Западе понятно: в России за 20 лет правления Путина наука разрушена. Поэтому когда эта страна разрушена и наука в ней разрушена, ну, верить в то, что она произвела чудо-вакцину, которая не будет иметь последствий каких-то… Может, она и вылечит COVID-19, но она убьет сердце или убьет легкие. Поэтому Европа и Соединенные Штаты Америки, которые душу вкладывают и деньги большие в развитие своей медицины, – они не могут: просто не могут – допустить, что вот эти ребята сделали что-то “лучше нас”. Быстрее – может быть, но лучше – нет. Поэтому они будут делать так, как это нужно по закону.

И еще я – знаете, что хотел сказать? В связи с ситуацией Путина. Я думаю, что ряд людей в Киеве, даже большая группа людей, должны тоже как-то так перестроиться, мобилизоваться и начать оттягивать свой конец. Потому что с окончанием правления Путина в России закончится или очень изменится их политическая активность в Украине. А вы знаете, что у вас там таких ребят из пятой колонны очень много.

– Ой, хватает.

– Да. Придется перестраиваться. Ну, и с ЦРУ, вы понимаете, тоже как-то надо что-то решать. Оказывается, понимаете, ЦРУ… Вот сегодня же Путин выступал в этом же интервью, и он сказал, что эта операция: 33 якобы вагнеровца, которые были задержаны в Беларуси… Он сказал, что это совместная операция украинских спецслужб и ЦРУ. Так? Ну, теперь из того, что мы знаем, что представители ФСБ теперь сливают информацию на Путина в ЦРУ, получается, что… В общем, и там ЦРУ, и здесь ЦРУ. Короче говоря, вашим политическим представителям, которые до сих пор работали на ФСБ и на Кремль, надо бежать в резидентуру ЦРУ.

– Юрий Борисович, резюмируя, я хочу сказать, что наше интервью будет интересно самым широким слоям населения в самых разных странах… (смеется).

– (Смеется)… У меня тоже такое ощущение. То есть планы действий намечены.

– За работу, товарищи.

– За работу, да. За работу, товарищи.

– Юрий Борисович, спасибо вам большое за, как всегда, интересное и, как всегда… Ну, будем смотреть, как… как будут развиваться события, потому что вы, как всегда, построили несколько вариантов сценария.

– Окей. Я еще раз повторяю: давайте вот возьмем… Я вам найду те статьи, которые я у вас опубликовал еще несколько…

– Мы сделаем, да.

– И дальше будем наблюдать.

– Спасибо большое.

– Успехов вам, всего вам хорошего.

– И вам. На связи, всего доброго.