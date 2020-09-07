 

Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов

07.09.2020, 9:11, Новости дня

Если бы выборы президента США проводились сегодня, кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент страны Джо Байден получил бы голоса 269 выборщиков.

В то время как его соперник, действующий глава государства Дональд Трамп, – только 122 голоса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Financial Times.

При этом девять штатов пока не определились, за кого отдадут свой голос. По данным издания, количество голосов выборщиков составляет там 147.

Национальные опросы показывают, что Байден имеет значительное преимущество над Трампом. Так, белые пожилые американцы – группа, которая помогла Трампу добиться победы в 2016 году, – выказывают признаки неодобрения действиями президента в связи с пандемией коронавируса.

Для того чтобы стать президентом, кандидату нужно получить 270 голосов выборщиков.

Без учета коллегии выборщиков, в процентном соотношении Байден опережает Трампа почти на 8%: 50,3% у Байдена и 42,4% – у Трампа.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Байдену 77 лет, Трампу – 74 года.



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