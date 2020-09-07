Экс-жена Павлика рассказала, о чем мечтал покойный сын

07.09.2020, 9:11, Новости дня

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева показала в Facebook, фото, сделанное во время утренней пробежки.

Она рассказала, что их с Павликом покойный сын, Павел Павлик при поступлении в академию Службы безопасности Украины должен был сдавать норматив по бегу, но уговорить его тренироваться одному было невозможно, потому приходилось бегать вместе с ним.

“Я вставала в 6 утра, вытаскивала его с кровати и бежала рядом с ним, чтобы не уселся где-то там вдалеке на скамейке. А я ненавижу бегать!” – призналась экс-жена Павлика.

Она отметила, что сын после поступления, полюбил бег.

“Мечтал, когда выздоровеет, бежать по набережной. А буквально за месяц до своего ухода он спросил:

– Мам, а почему ты не бегаешь?

– Бегу, Пашенька, бегу!” – написала она.

Беги, Лора, беги!Когда сын поступал в академию, нужно было сдавать норматив по бегу. Уговорить его тренироваться одному… Posted by Лора Созаева on Laupäev, 5. September 2020

Павел Павлик скончался 7 августа. Ему был 21 год.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.