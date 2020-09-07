 

В Белоруссии отчисленных студентов заменят российскими

07.09.2020, 9:04, Разное

Министерства образования Белоруссии и России подписали меморандум о сотрудничестве в сфере взаимной миграции учащихся высших учебных заведений.

Документ позволит оперативно решить проблему заполнения вакантных мест в белорусских университетах, образовавшуюся вследствие массового отчисления студентов, участвовавших в несанкционированных акциях протеста и по иным причинам.

– Бюджетные места не должны пустовать, а учиться должны исключительно достойные лица. Хочешь митинговать, иди митингуй. Нормальные студенты учатся. Отчислим всех, кого посчитаем нужным, а на их места возьмём ребят из России. В этом году мы синхронизировали базы, и имеем доступ к результатам ЕГЭ. Все россияне, которые не смогли попасть на бюджетные места у себя дома, могут приехать в Беларусь и учится тут за счёт нашего государства. Со своей стороны мы обещаем им обучение на русском языке, что удобно и помогает интеграции, общежитие и даже стипендию в случае успешной сдачи сессии, — заявили министр образования Белоруссии Игорь Карпенко.

Министр добавил, что рассмотрит и вариант с привлечением отчисленных студентов из России. Они смогут занять места проштрафившихся белорусских студентов на старших курсах. Помимо возможности получить в стране высшее образование, у выпускников появится возможность в упрощённой форме получить гражданство Белоруссии или устроиться на работу на белорусские предприятия по контракту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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