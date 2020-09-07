 

Особенности национальной кухни могут влиять на смертность от COVID-19

07.09.2020, 8:51, Разное

Ученые считают, что между национальной кухней разных стран и смертностью от COVID-19 существует взаимосвязь. Исследованием того, влияют ли особенности питания на летальные исходы от коронавирусной инфекции, занимались сотрудники клиники Университета им. Гумбольдта в Берлине.
По словам руководителя исследования Жана Буске, они проанализировали данные Университета Джонса Хопкинса и обнаружили, что наименьший уровень смертности от COVID-19 наблюдается в таких странах, как Германия, Австрия, Чехия, Польша, Финляндия и Словакия. Там данный показатель находится на уровне 4%. А вот в Бельгии, Франции, Великобритании и Италии он составляет 10%.

В тех странах, где уровень смертности от COVID-19 ниже чаще употребляется квашеная капуста, обладающая сильными антиоксидантными свойствами, а также активностью против белка ACE2, который коронавирус использует для проникновения в организм. Юлия Чехонина из отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФГБУН полагает, что питание не обладает противовирусной активностью, но способно повлиять на иммунитет, делая его более крепким и устойчивым к вирусным заболеваниям. При этом для достижения видимых успехов определенной диеты необходимо придерживаться несколько лет.



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