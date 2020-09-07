 

Турция нашла у прилетевших на отдых россиян коронавирус

07.09.2020, 8:48, Новости дня

Более 336 тыс. российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, сообщил губернатор провинции Эрсин Языджи.

«После возобновления авиарейсов с Россией 10 августа в нашу провинцию прибыло 336409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», – передает РИА «Новости» слова губернатора.

Он добавил, что в случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам.

«Врач, к которому обращается заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты больного и начинает необходимые процедуры мониторинга. При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу», – сказал Языджи.

Он добавил, что гостиничный номер, где проживал зараженный, проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых клиентов.

Ранее в Росавиации сообщили о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию. С 10 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



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