“Лукашенко спешит сложить яйца” – Белоруссии прочат экономический крах из-за действий президента

07.09.2020, 8:43, Разное

Такого мнения придерживается Александр Класковский. Эксперт отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко удерживает власть за счет силовиков. Но если дубинками можно разогнать протестующих, то экономику люди в погонах поднять не в силах.

Класковский считает, что действия власти, рассчитывающей на правоохранительные органы, может спугнуть всех инвесторов. Национализация неугодных режиму фирм в купе с задержанием протестующих сотрудников IT-компаний, таких как PanaDoc, может привести к бегству бизнеса из страны. Специалист подчеркнул, что некоторые предприятия уже начали закрываться и эвакуировать своих сотрудников. Так, в Литве заявляют, что уже 21 белорусская IT-фирма попросила предоставить возможность переезда в страну.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, Белоруссия может вскоре “вернуться в девяностые”, о чем Александр Лукашенко предостерегал народ во время избирательной кампании. В стране останутся лишь колхозы, требующие больших вложений, и доставшиеся в наследство от социалистической эпохи огромные, но “умирающие” заводы.

“Можно, конечно, омоновцев посадить за компы, но много они не напрограммируют”, – иронично подметил эксперт.

Класковский добавил, что сейчас Лукашенко как никогда слаб и зависим от России и “спешит сложить все яйца в ее корзину”.